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Британський токсиколог зробив заяву про одужання Скрипалів

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Отруєння Скрипалів
Отруєння Скрипалів / Фото з вільних джерел

Одужання колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, які постраждали від отруєння в британському Солсбері, можна назвати дивом.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву професора кафедри токсикології Лідського університету Алістера Хея.

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Він зазначив, Скрипалі вижили завдяки гарному догляду. "Упевнений, якби парамедики не прибули на виклик так швидко, Скрипалі не вижили б", – заявив Хей.

Він упевнений: людина, що викликала медиків, врятувала постраждалих. Медикам довелося діяти "навпомацки", так як готового антидоту до "Новачка" не існує, і як тіло справляється з цією речовиною – до кінця не відомо, пояснив Хей.

Він припустив, що, можливо, медики помістили постраждалих у штучну кому і вивели після того, як від отрути вдалося позбутися.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Новини України Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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