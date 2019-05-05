Британського міністра оборони звільнили за плани втягнути країну у військовий конфлікт, – Times

Справжні причини звільнення міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона полягають у тому, що він робив у приватному порядку неприємні заяви про здоров'я прем'єр-міністра Терези Мей і хотів втягнути британські війська у військові дії за кордоном.

Про це повідомило видання The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді і керівництві Консервативної партії.

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Зазначається, що роздратування у Мей викликали слова глави міноборони про те, що її захворювання діабетом робить її неготовою до виконання прем'єрських функцій і що їй не слід далі залишатися на посаді. Такими думками Вільямсон поділився з колегами по Консервативній партії (хоча сам міністр заперечує цей факт).

Видання також зазначає, що довіру Мей до Вільямсона було підірвано ще раніше, коли глава оборонного відомства став прагнути до того, щоб відправити британські війська за кордон, де вони брали б безпосередню участь в бойових діях. Коли прем'єр відкинула ініціативу Вільямсона про відправку кораблів королівських ВМС в район спірних територій в Південно-Китайському морі, глава міноборони "надряпав на офіційному документі лайку на адресу прем'єра".

Звільнення міністра

Мей у середу, 1 травня, відправила Вільямсона у відставку в зв'язку з втратою довіри. Звільнення міністра виникло після того, як він відмовився залишати свій пост за власним бажанням. Сам екс-міністр наполягав на своїй невинності.

Приводом для звільнення стало внутрішнє розслідування історії про витік інформації з засідання Радбезу, на якому за підтримки Мей було прийнято рішення допустити китайську корпорацію Huawei до створення неключових технологій британської мережі мобільного зв'язку 5G.

Інформація про секретну нараду потрапила до газети The Daily Telegraph. Після публікації вся країна дізналася про те, що незгоду з позицією прем'єра і загальними підсумками засідання Радбезу висловили четверо членів британського уряду: глава МВС Саджид Джавід, міністр закордонних справ Джеремі Хант, Вільямсон і тодішня міністр з питань міжнародного розвитку Пенні Мордонт, яка згодом змінила Вільямсона на посаді глави оборонного відомства.