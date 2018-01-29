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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Британці створили модель автомобіля Skoda Karoq для дітей

Авто24 20:23, сьогодні 116 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – цікаво, як би виглядала нова Skoda Karoq, якби її було виготовлено з картону, а не із металу? Схоже, таким питанням зацікавилися і британські художники, які створили повнорозмірну модель кросовера, встановлену в центральному офісі марки в Британії.

Проект отримав назву Kid Karoq. В салоні картонного автомобіля розробники передбачили спеціальні отвори, куди можна вставляти різні пристрої, які імітують системи авто. Наприклад, на місце передньої панелі можна встановити планшетний комп'ютер, а в отвір, де розташовується динамік аудіосистеми реального автомобіля, можна вставити невеликий плеєр з колонками. Картонна копія навіть отримала відповідні написи.

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Створений вручну Kid Karoq був розроблений як ідеальний майданчик для тих, хто не досить дорослий, щоб насолоджуватися безліччю дорослих іграшок, доступних в абсолютно новому компактному позашляховику марки,
– повідомила компанія Skoda.

Skoda Kid Karoq

Skoda Kid Karoq

Skoda Kid Karoq

Skoda Kid Karoq
Фото з презентації картонної моделі автомобіля ​Skoda

Варто зазначити, що Skoda Karoq є компакт-кросовер. Назва автомобіля походить від мови народу Alutiiq, що проживає на острові біля південного узбережжя Аляски. Компанія позиціонує автомобіль як "спортивний позашляховик з характером".

Про новий автомобіль без педалей та керма і хто тріумфував на ралі Дакар – дивіться в програмі "Авто 24".

Теги: Великобританія Авто24 Skoda Діти
Джерело: 24 Канал
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