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Британців попередили про "дивні" закони в Росії перед поїздкою на ЧС з футболу

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Туристів із Британії під час ЧС-2018 закликають дотримуватися
Туристів із Британії під час ЧС-2018 закликають дотримуватися "незвичайних" російських законів / og.ru

Під час Чемпіонату світу з футболу, який пройде в РФ із 14 червня по 15 липня, вболівальникам із Британії варто перейматися не лише загрозами тероризму чи діями російських фанатів, але і низкою "незвичайних законів", недотримання яких може загрожувати мандрівникам не лише штрафом, а й в'язницею.

Перед візитом до Росії туристи з Великобританії повинні переконатися, що обізнані зі звичаями і правилами цієї країни, радить Daily Express.

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Зокрема, видання наголошує, що в Росії іноземці повинні завжди мати із собою оригінали паспортів та пред'являти їх на вимогу представників влади. В іншому випадку мандрівники будуть змушені виплатити великий штраф.

Також необхідно пам'ятати, що в Росії заборонено фотографувати військові будівлі та персонал. Більше того, під визначення "стратегічно важливий об'єкт" підпадають навіть аеропорти. Порушники цього закону можуть бути затримані і заарештовані, йдеться у статті.

В РФ існують заборони і на зйомку безпілотниками. Так, будь-кому, хто використовує ці літальні апарати без отриманого як мінімум за добу дозволу російської влади, загрожує великий штраф, акцентує британська газета.

Не зважаючи на те, що гомосексуалізм в Росії не переслідується законом, пропаганда ЛГБТ у країні знаходиться під забороною. Визначення забороненої активності нечітке, але за порушення туристів можуть заарештувати і депортувати, нагадує DE.

Існує ще одне "дуже дивне" правило, ухвалене у 2014 році, заборона на продаж синтетичної мереживної білизни. Одяг, який безпосередньо взаємодіє зі шкірою, повинен містити в складі щонайменше 6% бавовни. (...) Також, якщо британські туристи вирішать подорожувати Росією на автівці, то повинні переконатися, що їхні готельні номери не залишились брудними. Інакше поліцейські можуть зупинити водіїв і миттєво виписати штраф, пишуть автори публікації.

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Всі ці поради особливо важливі з урахуванням того, що відносини між Москвою і Лондоном загострилися після отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Сполученого Королівства, підкреслюють журналісти.

Зауважимо, що Великобританія та низка інших європейських країн закликали бойкотувати проведення ЧС-2018 у Росії як покарання за спробу вбивства колишнього подвійного агента Скрипаля.

Теги: Новини спорту Новини політики Законодавство Великобританія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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