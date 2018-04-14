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Брітні Спірс і її молодий бойфренд запалили мережу пристрасним танцем: відео

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Брітні Спірс і Сем Асгарі
Брітні Спірс і Сем Асгарі / Instagram / @britneyspears

Яскрава співачка Брітні Спірс вже який час не тямить себе від щастя зі своїм новим коханим фітнес-тренером – 23-річним Семом Асгарі. Незважаючи на різницю у віці в 13 років, вони часто підкорюють мережу спільними фото і відео.

Новий відеоролик, де закохані у чудовій спортивній формі разом танцюють, вже з’явився в Instagram.

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Поп-зірка одягнула короткі білі шорти та короткий чорний топ, хизуючись своїм підтягнутим тілом, над яким вона щоденно працює. Сем у свою чергу одягнув лише чорні штани, показуючи рельєфне тіло.

some days you just got to dance! @samasghari

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Це вже не перше відео, де Брітні і Сем демонструють свої почуття через танець.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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