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Брітні Спірс оголила груди на концерті: фото 18+

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / YouTube/Salvatore Bellamo

У популярної американської співачки Брітні Спірс під час концерту в Оксон Хілл, штат Меріленд, вкотре трапився пікантний конфуз.

Про це пише видання Daily Mail.

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На сцені під час виконання пісні "Do Somethin" Брітні Спірс ненароком показала оголені груди.

Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo
Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo

Цікаво, що співачка до кінця пісні танцювала на сцені, не поправляючи бюстгальтер.

Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo
Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo

Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo
Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo

Нагадаємо, такі конфузи з Брітні Спірс трапляються не вперше

Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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