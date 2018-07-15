Брітні Спірс оголила груди на концерті: фото 18+
У популярної американської співачки Брітні Спірс під час концерту в Оксон Хілл, штат Меріленд, вкотре трапився пікантний конфуз.
Про це пише видання Daily Mail.
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На сцені під час виконання пісні "Do Somethin" Брітні Спірс ненароком показала оголені груди.
Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo
Цікаво, що співачка до кінця пісні танцювала на сцені, не поправляючи бюстгальтер.
Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo
Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo
Нагадаємо, такі конфузи з Брітні Спірс трапляються не вперше.
Джерело: 24 Канал
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