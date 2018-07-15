Брітні Спірс оголила груди на концерті: фото 18+

У популярної американської співачки Брітні Спірс під час концерту в Оксон Хілл, штат Меріленд, вкотре трапився пікантний конфуз.

Про це пише видання Daily Mail.

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На сцені під час виконання пісні "Do Somethin" Брітні Спірс ненароком показала оголені груди.



Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo

Цікаво, що співачка до кінця пісні танцювала на сцені, не поправляючи бюстгальтер.



Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo



Брітні Спірс / YouTube / Salvatore Bellamo

Нагадаємо, такі конфузи з Брітні Спірс трапляються не вперше.