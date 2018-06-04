Брітні Спірс похизувалась струнким тілом поряд з молодими хлопцями: пікантне фото

Американська співачка Брітні Спірз опублікувала чергові звабливі фото, на якому сміливо одягнула лише чорне бікіні та білий корсет, а поряд з нею усміхаються два напівоголені танцівники.

Ймовірно, енергійна артистка знімала новий відеокліп або щось на подобі цього, натякнувши на це у своєму Instagram.

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Зірка, як і далеко в минулому, сьогодні виглядає просто бездоганно, – 36-річна жінка займається спортом, слідкує за правильним харчуванням та підтримує романтичні стосунки зі своїм коханим – 23-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.

Брітні також опублікувала ще один відеоролик, в якому у теплому шерстяному халаті сидить на балконі і повторює епізод із фільму "Кралечка", де Вівіан троллить героя Річарда Гіра, який боїться висоти.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 1 Чер 2018 р. о 10:01 PDT

Нагадаємо, що незважаючи на активні зйомки та гастролі, минуле життя Брітні досі дає свій відголос. Так, один з її екс-чоловіків Кевін Федерляйн вимагає, щоб зіркова колишня втричі збільшила суму аліментів на дітей.

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Справа в тому, що після розлучення зі Спірс 11 років тому артистка впала в депресію та почала вживати наркотики, через що Кевін позбавив її батьківських прав та забрав дітей під свою опіку. Незважаючи на це, Брітні налагодила своє життя та продовжує зустрічатись з двома рідними синами.