Брітні Спірс похизувалась струнким тілом поряд з молодими хлопцями: пікантне фото
Американська співачка Брітні Спірз опублікувала чергові звабливі фото, на якому сміливо одягнула лише чорне бікіні та білий корсет, а поряд з нею усміхаються два напівоголені танцівники.
Ймовірно, енергійна артистка знімала новий відеокліп або щось на подобі цього, натякнувши на це у своєму Instagram.
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Зірка, як і далеко в минулому, сьогодні виглядає просто бездоганно, – 36-річна жінка займається спортом, слідкує за правильним харчуванням та підтримує романтичні стосунки зі своїм коханим – 23-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.
Брітні також опублікувала ще один відеоролик, в якому у теплому шерстяному халаті сидить на балконі і повторює епізод із фільму "Кралечка", де Вівіан троллить героя Річарда Гіра, який боїться висоти.
Нагадаємо, що незважаючи на активні зйомки та гастролі, минуле життя Брітні досі дає свій відголос. Так, один з її екс-чоловіків Кевін Федерляйн вимагає, щоб зіркова колишня втричі збільшила суму аліментів на дітей.
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Справа в тому, що після розлучення зі Спірс 11 років тому артистка впала в депресію та почала вживати наркотики, через що Кевін позбавив її батьківських прав та забрав дітей під свою опіку. Незважаючи на це, Брітні налагодила своє життя та продовжує зустрічатись з двома рідними синами.