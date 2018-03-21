Брітні Спірс показала ідеальний прес в рекламі для Kenzo: фото і відео

Поп-співачка Брітні Спірс стала обличчям колекції Memento No. 2. Kenzo. Головний акцент луків зосереджений на стилі початку 1990-х – саме тоді був пік популярності Спірс.

Разом 36-річною Брітні над кадрами і чорно-білим відео працював фотограф Віллі Вандерперре. Читайте також: Анджеліна Джолі знялася в рекламі французького бренду: фото Протягом тижня бренд публікував кожен день нове фото у мережі, де було не видно обличчя моделі, тим самим підігріваючи інтерес публіки. Брітні Спірс для Kenzo: відео На кадрах Спірс продемонструвала свою прекрасну фізичну форму.