Брітні Спірс показала струнке тіло у блакитному купальнику: фото

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала фото зі своїм сином Престоном, на якому вразила шанувальників своїм ідеальним тілом.

Світлину співачка показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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"Відпочиваємо з Престоном в одному з найулюбленіших місць в Майямі", – прокоментувала Спірс.

Крім того, користувачі соціальних мереж відреагували яскравими коментарями: "Виглядаєш знову на 19", "Виглядаєш фантастично" та інші.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 6 Чер 2018 р. о 4:05 PDT

Варто зазначити, що 36-річна співачка вражає своїм тілом. Залишатися у формі їй допомагає спорт і правильне харчування. Крім того, Брітні досі підтримує романтичні стосунки зі своїм коханим – 23-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.



Брітні Спірс з коханим / Getty