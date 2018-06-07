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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Брітні Спірс показала струнке тіло у блакитному купальнику: фото

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / GettyImages

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала фото зі своїм сином Престоном, на якому вразила шанувальників своїм ідеальним тілом.

Світлину співачка показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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"Відпочиваємо з Престоном в одному з найулюбленіших місць в Майямі", – прокоментувала Спірс.

Крім того, користувачі соціальних мереж відреагували яскравими коментарями: "Виглядаєш знову на 19", "Виглядаєш фантастично" та інші.

Варто зазначити, що 36-річна співачка вражає своїм тілом. Залишатися у формі їй допомагає спорт і правильне харчування. Крім того, Брітні досі підтримує романтичні стосунки зі своїм коханим – 23-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.

брітні спірс з семом асгарі
Брітні Спірс з коханим / Getty

Теги: LifeStyle Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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