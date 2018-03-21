Брітні Спірс розкритикували за зловживання фотошопом
Співачка Брітні Спірс стала обличчям нової джинсової колекції Kenzo. У фотосесії бренду зірка позує в коротких топах і навіть в нижній білизні.
Але не всім прихильникам Брітні сподобався результат зйомки. У мережі шанувальники розкритикували Спірс за велику кількість ретуші. Дехто навіть вказав, що не відразу впізнав поп-зірку.
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"А ми взагалі впевнені, що це Брітні Спірс?" – написав музичний критик Джо Коскареллі.
Сама Брітні наразі ніяк не відповіла на критику.
Так виглядає Брітні Спірс у рекламі Kenzo:
А так на нещодавній світській тусовці:
Джерело: 24 Канал
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