Брітні Спірс розкритикували за зловживання фотошопом

Співачка Брітні Спірс стала обличчям нової джинсової колекції Kenzo. У фотосесії бренду зірка позує в коротких топах і навіть в нижній білизні.

Але не всім прихильникам Брітні сподобався результат зйомки. У мережі шанувальники розкритикували Спірс за велику кількість ретуші. Дехто навіть вказав, що не відразу впізнав поп-зірку.

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"А ми взагалі впевнені, що це Брітні Спірс?" – написав музичний критик Джо Коскареллі.

are we… sure... that this is Britney Spears…? pic.twitter.com/8Nk2ONqgcI — Joe Coscarelli (@joecoscarelli) 20 березня 2018 р.

Сама Брітні наразі ніяк не відповіла на критику.

Так виглядає Брітні Спірс у рекламі Kenzo:

А так на нещодавній світській тусовці: