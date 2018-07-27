Брітні Спірс заборонила підлеглим вживати алкоголь під час її турне: відома причина

Американська співачка Брітні Спірс приголомшила своєю вимогою до творчої команди. Зірка повністю заборонила її помічникам вживати алкоголь, поки не завершиться турне артистки.

Про це повідомляє Page Six.

Причиною для такої заборони був конфуз зі співачкою Демі Ловато. Артистка потрапила до лікарні після передозування наркотиками. Наразі її життю нічого не загрожує, а скасовані концерти у всьому світі стали чудовим уроком для інших співаків.

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Брітні Спірс вирішила не ризикувати та заборонити своїм підлеглим вживати будь-який алкоголь під час її турне. Так зірка намагається не тільки уникнути непорозумінь в колективі, але й боїться спровокувати колишню залежність, від якої вона страждала кілька років.

Команда Брітні встановила суворі правила. Все це для того, щоб насамперед утримати від вживання саму Брітні, і, по-друге, тому що серед танцюристів Спірс є неповнолітні,

– розповів інсайдер видання.

За інформацією джерел, на прохання Брітні Спірс з усіх готельних номерів її команди вилучені алкогольні напої. Окрім цього, за лаштунками концертів теж не знайти відповідні напої. Інсайдер переконує, що Брітні Спірс, яка вже понад 6 років не вживає алкоголь, запровадила "сухий закон" на початку свого турне.