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Брітні Спірс засвітила стрункі ноги в міні-сукні: спокусливе фото

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Брітні Спірс засвітила стрункі ноги
Брітні Спірс засвітила стрункі ноги / Фото із соцмереж

Відома американська співачка Брітні Спірс не перестає дивувати прихильників стильними та дещо спокусливими фото.

Так, на сторінці в Instagram зірки з'явилась світлина, де зірка позує перед камерою, виставивши на показ стрункі ноги.

Для фотографії Брітні Спірс обрала приталене коротке плаття червоного кольору. Сукня легко спадає на плечі співачки, підкреслюючи її апетитні форми та стрункі засмаглі ноги. Спокусливий образ зірка доповнила босоніжками на великих підборах.

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Фотосесію Брітні Спірс провела в кімнаті на фоні картини та журнального столика.

Перед виходом сьогодні ввечері! Знайшла своє червоне плаття,
– підписала фото співачка.

Прихильники Брітні Спірс не стримували емоцій в коментарях, відзначаючи, що зірка неймовірно красива та перебуває у відмінній фізичній формі.

Going out tonight!! Found my red dress!!!!!

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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