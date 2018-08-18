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Брітні Спірс збідніє на 110 тисяч доларів: відома причина

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото з вільних джерел

Американська поп-діва Брітні Спірс втратить 110 тисяч доларів. Саме таку суму вона повинна сплатити своєму колишньому чоловіку Кевіну Федерлайну.

Вже кілька років американська поп-співачка заклопотана судовою тяганиною з екс-чоловіком Кевіном Федерлайном. Танцівник вимагає, щоб Брітні Спірс сплачувала йому по 60 тисяч доларів щомісяця, бо аліменти, які вокалістка віддає зараз, не покривають його витрат на двох синів. 

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Суд відхилив клопотання Кевіна Федерлайна щодо збільшення виплат втричі. Однак служителі Феміди все ж зобов'язали Брітні Спірс віддати екс-чоловіку чималу суму. Як повідомляє E News, вона повинна сплатити 110 тисяч доларів. Саме стільки, на думку суддів, потрібно, щоб ліквідувати "юридичні витрати і податки, а також оплатити винагороди для адвокатів з фірми Benchmark Resolution Group".

Зазначимо, що ключовим аргументом Кевіна Федерлайна в суді було те, що Брітні Спірс наразі має дохід в 35 мільйонів доларів, в той час як його зарплата за рік сягає 35 тисяч. Відтак чоловік не може забезпечити їх двох синів – 12-річного Шона та 11-річного Престона. Водночас інформатори стверджують, що співачка більше часу проводить з нащадками, відпочиваючи з ними за кордоном та у власному маєтку. Про це свідчать і кадри, розміщені в її блозі. 

 

Нагадаємо, що з часу розлучення Брітні Спірс та танцівника і ді-джея Кевіна Федерлайна минуло 11 років. Після закінчення стосунків зірка довго оговтувалась від депресії та лікувала нервовий зрив. Відтак суд вирішив позбавити батьківських прав співачку та передати двох її синів на виховання до екс-чоловіка. За рішенням служителів Феміди, зірка повинна виплачувати щомісяця 20 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Музика Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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