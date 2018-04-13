Брітні Спірс показала фігуру у крихітній сукні: фото
У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення нагород GLAAD Media Awards, лауреатами якої традиційно стають зірки, які зробили внесок у боротьбу за права сексуальних меншин.
Поп-зірка Брітні Спірс стала лауреатом почесної нагороди "Авангард" ("Vanguard Award"). ЇЇ урочисто представляв співак Рікі Мартін.
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36-річна Брітні для церемонії обрала коротку сріблясту сукню, яка більше нагадувала бюстгальтер та спідницю, які з’єднані смужками із блискіток.
Співачка у такому наряді продемонструвала чудову спортивну фігуру, яку отримала завдяки активним тренуванням.
Джерело: 24 Канал
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