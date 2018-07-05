Брієдіс проведе бій з Делурьє в андеркарді поєдинку Усик – Гассієв

Екс-чемпіон світу WBC з Латвії Майріс Брієдіс (23-1, 18 КО) вийде на ринг в Москві в андеркарді фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між чемпіоном WBC і WBO українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA і IBF росіянином Муратом Гассієвим.

Суперником латвійця стане французький боксер Брандон Делурьє ( 11-1-1, 1 КО).

На шляху до фіналу і бою з Гассієвим Усик переміг якраз Брієдіса. Після бою Усик заявив, що поєдинок з Брієдісом був найтяжчим в його кар'єрі.

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Фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.

Окрім того, однією з головних подій стане бій за звання абсолютної чемпіонки світу з боксу в напівсередній вазі серед жінок між Сесілією Брекхус (33-0-0), що є діючою володаркою поясів WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в напівсередній вазі з Норвегії, і росіянкою Інною Сагайдаковського (7-0-0), що володіє титулом чемпіонки світу WBC в середній вазі. У андеркарті боксерського шоу пройдуть поєдинки Федора Чудінова, Дениса Шафікова, Романа Андрєєва та українця Сергія Богачука.