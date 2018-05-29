Бріжит Макрон станцювала у цирковому шоу з безпритульними дітьми в Санкт-Петербурзі: відео

24 травня президент Франції Еммануель Макрон із дружиною прибув до Санкт-Петербургу, аби взяти участь у міжнародному економічному форумі. Доки французький лідер вів переговори із главою Кремля Володимиром Путіним, його дружина Бріжит Макрон відвідала вечірку в "Упсала-Цирку", де виступають безпритульні діти та підлітки.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Видання пояснює, що цей російський цирк був заснований у Санкт-Петербурзі близько двадцяти років тому театральним режисером Ларисою Афанасьєвою з метою соціальної адаптації російських безпритульних дітей та підлітків, а також створенням для них альтернативи вуличного життя.

Перша леді Франції поїхала в "Упсала-Цирк", аби дізнатися про результати подібного методу циркової педагогіки – коли вдень з дітьми проводять заняття професійні циркові тренери, а ввечері вони беруть участь у виставах.

Свій візит вона завершила на сцені, де були присутні 70 дітей, а ролик, де Бріджит Макрон танцює з ними козачок, оприлюднив на своїй сторінці в Instagram керівник апарату першої леді Франції Трістан Броме, йдеться у статті.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Париж визнає нову роль РФ у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході. Сторони підтвердили важливість виконання мінських угод.