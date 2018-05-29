16:30
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Бріжит Макрон станцювала у цирковому шоу з безпритульними дітьми в Санкт-Петербурзі: відео

1246 Читать новость на русском
Бріжит Макрон під час візиту у Санкт-Петербург взяла участь у цирковому виступі з безпритульними дітьми
Бріжит Макрон під час візиту у Санкт-Петербург взяла участь у цирковому виступі з безпритульними дітьми / INFOWP.info

24 травня президент Франції Еммануель Макрон із дружиною прибув до Санкт-Петербургу, аби взяти участь у міжнародному економічному форумі. Доки французький лідер вів переговори із главою Кремля Володимиром Путіним, його дружина Бріжит Макрон відвідала вечірку в "Упсала-Цирку", де виступають безпритульні діти та підлітки.

Про це повідомляє Le Figaro.

Читайте також: Бріджит Макрон обрала чарівний образ для зустрічі з Володимиром Путіним: фото

Видання пояснює, що цей російський цирк був заснований у Санкт-Петербурзі близько двадцяти років тому театральним режисером Ларисою Афанасьєвою з метою соціальної адаптації російських безпритульних дітей та підлітків, а також створенням для них альтернативи вуличного життя.

Перша леді Франції поїхала в "Упсала-Цирк", аби дізнатися про результати подібного методу циркової педагогіки коли вдень з дітьми проводять заняття професійні циркові тренери, а ввечері вони беруть участь у виставах.

Свій візит вона завершила на сцені, де були присутні 70 дітей, а ролик, де Бріджит Макрон танцює з ними козачок, оприлюднив на своїй сторінці в Instagram керівник апарату першої леді Франції Трістан Броме, йдеться у статті.

 

 

Читайте також: "Плаваючий" зріст Путіна: у мережі помітили дивну особливість президента РФ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Париж визнає нову роль РФ у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході. Сторони підтвердили важливість виконання мінських угод.

Теги: Новини Росії LifeStyle Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 156
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сьогодні, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3063
Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
сьогодні, 15:34 Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
2073
Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
сьогодні, 15:43 Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
846
На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
сьогодні, 14:01 На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
Яніна Ткачук 917
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук