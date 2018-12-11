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      Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення

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      Бронхіальна астма: симптоми, лікування, профілактика
      Бронхіальна астма: симптоми, лікування, профілактика / 24 канал

      Бронхіальна астма – це хронічне захворювання органів дихання, яке супроводжується надмірною активністю бронхів та протікає із симптомами: дихання зі свистом, ядухою, скутістю у грудній клітці, нічного та ранкового кашлю.

      До Всесвітнього дня хворого на бронхіальну астму (11 грудня) Здоров'я 24 поспілкувалося з членом європейського респіраторного товариства, лікарем-пульмонологом вищої категорії Медичного центру Medicover Надією Сидорик, щоб дізнатися, що це за хвороба, як її лікувати, та що робити, щоб не захворіти. 

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      За даними ВООЗ у 2017 році 235 мільйонів людей у світі страждають від астми, і їхня кількість постійно зростає. В Україні бронхіальна астма офіційно охоплює менше 1% населення, але ми не знаємо, скільки українців страждає від цієї недуги без встановленого діагнозу.

      Бронхіальна астма – симптоми

      - задуха із порушенням вдиху;
      - нічний та ранковий кашель;
      - кашель, що виникає під час фізичного навантаження;
      - відчуття свисту в грудній клітці;
      - дискомфорт в грудній клітці.

      Ці симптоми найчастіше проявляються вночі та після пробудження, посилюються при контакті з інфекцією, алергенами та під час прояву сильних емоцій (плачу чи сміху).

      Причини виникнення бронхіальної астми

      Серед факторів, що сприяють виникненню бронхіальної астми, виділяють внутрішні та зовнішні. Внутрішніми факторами є спадковість чи генетична схильність та підвищена вага тіла.

      астма напади
      Напади бронхіальної астми може провокувати шерсть тварин 

      А до зовнішніх факторів, котрі спричиняють розвиток астми, відносять такі подразники, як цигарковий дим, рослинний пилок, побутовий пил, забруднене навколишнє середовище, шерсть домашніх тварин.

      Діагностика захворювання

      Для діагностування бронхіальної астми необхідно пройти спеціальні обстеження. "Золотим стандартом" для цього вважається спірографія, або визначення функції зовнішнього дихання (ФЗД). Критерієм порушення ФЗД є зниження об’єму форсованого видиху за першу секунду, що становить менше 80 % від норми (яка автоматично визначається для кожної людини під час проведення спірографіі), та зворотність обструкції бронхів.

       
      Лікар пульмонолог  Надія Сидорик
      “Додатково лікар збере алергологічний анамнез пацієнта – з’ясує, чи є у нього близькі родичі з алергічними захворюваннями, призначить аналіз на ймовірне виявлення підвищення рівня загального та специфічного імуноглобуліну Е (IgE)”.

      Лікування бронхіальної астми складається з двох видів терапій: контролюючої та симптоматичної.

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      Контролююча терапія полягає у призначенні медикаментів для щоденного вживання на постійній основі. Її мета – здобути та підтримувати контроль над астмою, щоби не допустити прояву основних симптомів. Для цього використовують інгаляційні глюкокортикостероїди, інгібітори лейкотрієнів, бронхолітики тривалої дії.

      Астма небезпека
      При нападах астми хворому потрібна негайна допомога 

      До симптоматичної терапії відносяться препарати "негайної допомоги" – бронхолітики швидкої дії, які використовують для зняття гострого бронхоспазму.

      Профілактика бронхіальної астми

      Профілактика виникнення бронхіальної астми полягає в усуненні подразників, які її викликають. Наприклад, потрібно забезпечити гіпоалергенне середовище у побуті шляхом регулярного вологого прибирання приміщень та їхнього провітрювання.

       
      Лікар пульмонолог Надія Сидорик
      “Слід також обмежити контакт людини, котра страждає астмою, з хімічними речовинами, побутовою хімією. Варто також уникати пасивного й активного паління. В Україні люди з бронхіальною астмою в рамках програми "Доступні ліки" можуть за рецептом сімейного лікаря препарати для лікування отримувати безкоштовно”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Публікації Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Статті Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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