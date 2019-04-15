Бруд та провокації: до яких чорних технологій вдаються суперники за президентство

Виборча кампанія-2019 відзначилася брудом і провокативністю. Вперше кандидати змагаються за прихильність виборців в соцмережах, здають аналізи під супровід телекамер та, здається, готові на все, аби отримати крісло на Банковій.

Нещодавно в Україні з’явилися білборди зі спиною Петра Порошенка і провокативним надписом "Кінець".

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Це такі провокативні білборди зі спиною Президента України з'явилися за тиждень до другого туру. Як трактувати це послання і чи це агітація, чи навпаки, антиреклама президента – складно відповісти навіть експертам.



Провокативні білборди проти Порошенка

Та й уся виборча кампанія нова та заплутана за технологіями і не менш брудна і маніпулятивна. "Це все вже набридло людям. Я вважаю, що це не культурно і це не повинно бути в цивілізованій країні, яка йде в Європу", – сказав харків'янин Іван.

Через провокативні ролики команда Володимира Зеленського намагалася затягнути досвідченого супротивника на своє поле.

ЗЕкоманда затягнула команду Порошенка на такий шоу-бізнес формат виборів. Тобто ми отримали не другий тур, а такий шоу-серіал,

– відповів політичний експерт Олександр Солонтай.

Більше того, яскрава картинка приховує недосвідченість Володимира Зеленського. І в команді Порошенка це розуміють, неодноразово показуючи цю слабку сторону суперника.

Аналізи – це ще одна технологія нижче пояса. Адже Зеленський намагався вдарити на темі здоров'я. Давно ширяться чутки про те, що здоров'я Порошенка погіршилося через цукровий діабет. А ще про те, що той перехиляє чарку.

Як Зеленський і Порошенко здавали аналізи: дивіться відео 24 каналу

Не залишився в боргу і президент Порошенко. Запропонував здати супернику аналізи. Натякаючи, що в організмі Зеленського можуть знайти наркотики.

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До того ж, Петро Порошенко грає на воєнній некомпетентності Зеленського в умовах війни. Мовляв, його суперник, потенційний головнокомандувач, не служив та ще й ховався від повісток.

Себе ж Президент позиціонує єдиним, хто може протистояти Путіну. Цей меседж політик посилив провокативною картинкою – білбордами з Путіним. Але це образило українців, які за Порошенка не голосували. Їм показали, що вони начебто прихильники Путіна.



Білборди на агітацію Порошенка

У той час як українці спостерігають за видовищним політичним серіалом, який з кожною серією затягує все більше, на задній план відходять справді важливі теми. Статки кандидатів, їх оточення та, головне, бачення, куди вести країну найближчі 5 років.

Закликати їх зупинятися безглуздо, вони вже в погоні за збереженням перемоги, а друга сторона в погоні за отримання шанс на перемогу. Вони готові на все,

– додав експерт.

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів?

За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".