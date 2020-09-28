Забруднення повітря стало справжньою бідою Києва, від якої потерпають всі без винятку жителі міста, а особливо – з проблемами здоров'я. Тому киянам дуже важливо мати актуальну інформацію щодо якості повітря.

24 канал пропонує список найзручніших сервісів, за допомогою яких оперативно можна слідкувати за рівнем забрудненості повітря. Наразі найпопулярнішими є Telegram-боти – SaveEcoBot і AqualityBot.

SaveEcoBot видає інформацію про ступінь забруднення повітря не лише в Києві, але і в багатьох великих містах України. В систему входять одразу три проєкти моніторингу повітря – EcoCity, AirPollution і SaveDnipro. Їхні представники збирають і оприлюднюють дані зі станцій моніторингу. Роблять це так точно і оперативно, що на SaveEcoBot часто посилаються навіть держекоінспекції.

AqualityBot працює для киян і показує середнє значення забруднення повітря для міста. Процес відбувається автоматично, а дані оновлюються щогодини. Бот також має функцію повідомлень – якщо індекс забруднення підніметься вище позначки 101, то користувач отримає сигнал.

Сам індекс "взятий не зі стелі", а сформований за американським стандартом EPA, який передбачає чотири рівні:

0-50 – все ОК, можна гуляти і займатися спортом.

51-100 – ризик незначний, можна гуляти, бажано провітрювати приміщення.

101-150 – є ризик для здоров’я, не варто гуляти без нагальної потреби.

більше 151 – небезпечно виходити на вулицю без захисної маски.

Також слідкувати за якістю повітря можна за допомогою мобільного додатку IQ Air, який можна встановити на Android та iPhone. Тут можна бачити індекс забрудненості в обраному вами місті, швидкість вітру, вологість та джерела даних. При натисканні на показник індексу додаток окремо відкриє розшифровку показників – таким чином можна розібратися в ситуації детальніше.

Тим часом, експерти зазначають, що найбільший забруднювач повітря у Києві – транспорт, на який припадає приблизно 80% викидів. Низький рівень фільтрації вихлопних газів мають старі авто і машини на дизельному паливі, які, згідно досліджень ICCT, у міських умовах викидають більше окису азоту, ніж навіть вантажівки. Але критичною ситуація у Києві стала після того, як почали активно завозитися вживані автомобілі з Європи і США. У більшості своїй, вони вже не відповідали екологічним стандартам. А в Україні до того ж не отримували належного технічного обслуговування. Як наслідок, хороші друзі київських водіїв – "євробляхи" стали одночасно й ворогами киян.

В такій ситуації мали б наполегливіше діяти екоавтивісти, головне завдання яких, до речі – контролювати дії влади у галузі охорони довкілля та у разі необхідності – проводити екологічні акції. Для порівняння – на початку вересня вище згадані власники авто на єврономерах зібрали у Києві протест під стінами Верховної Ради. Близько двох тисяч "євробляхерів" вимагали здешевити процес розмитнення автомобілів в Україні. Якщо влада піде на поступки, то старих авто на вулицях України стане ще більше. Чи буде відповідь екоактивістів? Велике питання.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Не тільки пожежі: чому у Києві брудне повітря і де про це можна дізнатися".



Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу