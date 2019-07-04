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      "Брудне замовлення": історія про скандального журналіста Дубінського, який балотується до Ради

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      Що відомо про скандального журналіста Дубінського, який балотується до Ради
      Що відомо про скандального журналіста Дубінського, який балотується до Ради / inkyiv.net

      Найпопулярніший округ на Київщині – 94-тий, що розташований в Обухові. Там балотуються відомі всім діячі політики – зокрема, журналіст Олександр Дубінський, за яким стоїть весь телеканал "1+1", та соратник Порошенка Ігор Кононенко тощо.

      Про це заявила журналістка, членкиня Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко у прямому ефірі 24 каналу.

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      Журналістка зазначила, що важко коментувати всіх кандидатів у народні депутати, які належали до фракції "Радикальна партія Олега Ляшка". "Я вважаю, що нікому з них не місце в політиці. Вони що не знали, з ким домовляється їх лідер? На мій погляд, це непорядні люди та не патріоти", – відповіла вона.

      Скандальний сюжет Дубінського

      "А щодо Дубінського? Вибачте, але в нашій професії є якісь журналістські стандарти. Були в нього сюжети про різних топ-політиків і це можна якось пояснити. Але мене найбільше вразив сюжет у його програмі, коли на харківському масиві побилися двоє силовиків. Один, на жаль, загинув", – нагадала журналістка. 

      За її словами, у сюжеті Дубінський "відмазував" ту людину, яка завдала смертельний удар. До того ж, як наголосила Соколенко, вдова силовика згадувалася в дуже негативному контексті. "Це було дуже брудне замовлення. Тому я б в жодному разі за нього не голосувала", – додала вона.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

      позачергові вибори соновні дати, основні дати позачергових виборів
      Парламентські вибори 2019: про які дати потрібно пам’ятати

      Дивіться повне інтерв'ю з Наталією Соколовою у програмі "Що це було" за 3 липня 2019

       

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Журналісти ЗМІ Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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