Брудні гроші: Єврокомісія оприлюднила країни "чорного списку"

До "чорного списку" Єврокомісії потрапили 23 країни через фінансування тероризму та недостатню боротьбу з відмивання грошей. Цей перелік використовують європейські банківські установи при проведенні робіт із вказаними країнами.

Мета "чорного списку" – захистити систему ЄС від фінансування різними фондами тероризм у світі.

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Такими діями Європейський Союз спонукає згадані країни докласти зусиль для боротьби з фінансовими махінаціями у власних державах.

В результаті включення до списку, банки та інші установи, які підпадають під дію правил ЄС із запобігання відмиванню грошей, підлягатимуть посиленим перевіркам фінансових операцій, включаючи усіх користувачів та фінансові інституції,

– розповідає прес-служба Єврокомісії.

До списку були включені: Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Віргінські острови, Ефіопія, Ємен, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Північна Корея, Пуерто-Рико, Самоа, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад, Тобаго, Туніс та Шрі-Ланка. Багатьох здивувало включення до списку Саудівської Аравії.

ЄС не повинен бути мішенню для незаконних грошових потоків,

– заявила єврокомісарка з питань юстиції Вєра Юрова.

На сайті Єврокомісії написали, що мета цього заходу полягає у захисті фінансової системи.

Ми створили найбільш суворі стандарти у боротьбі з відмиванням коштів у світі, але ми маємо подбати, аби брудні гроші з інших країн не знаходили шляхи потрапляння у нашу фінансову систему,

– прокоментувала Юрова.

Країни-члени ЄС та Європарламенту мають місяць часу для вивчення документу та висловлення зауважень щодо списку. Цей термін можуть подовжити ще на два місяці. Документ не передбачає ніяких санкцій, але завдає країнам шкоди у репутації та ускладнює проведення операцій з коштами. Через ці фактори цей список вже отримав критичні відгуки.

США також відреагували на появу "чорного списку" ЄС. В міністерстві фінансів зазначили, що не планують використовувати для боротьби цей список у американських фінансових установах. Міністерство зазначило, що вони мають суттєві зауваження щодо цього списку. США "відкидають включення Американського Самоа, Гуама, Пуерто-Рико та Американських Віргінських островів до списку", – йдеться у заяві.