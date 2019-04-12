Брудні методи президентської кампанії-2019: які технології використовують кандидати

До другого туру президентських виборів в Україні пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. За кількістю застосованих брудних технологій кампанія перед президентськими виборами у 2019 році, напевно, вже встановила рекорд.

Чим лише вона не дивувала: були й звинувачення у наркотичній та алкогольній залежності, й скандальні відеоролики та білборди, й багато іншого.

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Під будівлею Верховної Ради 12 квітня з'явилися банери з написом "Обирай: порох або кокс". Наліпки з таким змістом бачили по всьому Києву.



Такі банери активісти розгорнули під Верховною Радою

А на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", пов'язаному зі штабом Порошенка, опублікували відеоролик, на якому Зеленського нібито збиває вантажівка. Після цього на відео з'являється зображення доріжки з кокаїну.

Сторінку у Facebook, де відеоролик опублікували вперше, видалили. Офіційно ж у штабі Порошенка заявили, що адміністратор просто перепостив відео.



Журналісти 24 каналу поспілкувалися з представниками штабу Порошенка

Нацполіція кваліфікувала ролик як погрозу громадському діячеві. А вже 12 квітня у іншій групі в соцмережі, яка не пов'язана з штабом Порошенка, з'явилось відео, де Зеленський живий, але "під кайфом". Водночас, прихильні до Порошенка політологи, відкрито обливають Зеленського брудом й при кожній нагоді називають політика наркоманом.

А ще декілька днів тому штаб чинного президента розмістив банери з контекстом "або Порошенко, або Путін". Після масових обурень обличчям президента країни-агресора на білбордах по всій країні у штабі кандидата вирішили їх зняти. Й сказали, мовляв, їх неправильно зрозуміли.

Сам лідер президентських перегонів Зеленський замість того, щоб відповідати на питання, які турбують суспільство, грає роль ображеного і вимагає вибачень. А в ефірі програми телеканалу, на якому він працює, кандидат взагалі нахамив своєму конкуренту й чинному президенту Порошенку.

Що відбулося в прямому ефірі телеканалу "1+1"?Володимир Зеленський та Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі каналу "1+1". Порошенко прийшов у студію, аби запросити Зеленського на дебати. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку.



Зеленський зазначив, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначимо, обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".



Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Така поведінка обурила багатьох, навіть Юлія Тимошенко взяла на себе роль арбітра. Вона записала відеозвернення до політиків, у якому закликала їх залишатися людьми та не оскверняти статус посади Президента.

Водночас, інші парламентарі вважають, що така поведінка Зеленського – це ще одна передвиборча технологія, вигадана не в Україні. Саме з такою технологією президент США Дональд Трамп попри прогнози переміг стриману Гіларі Клінтон. Крім нього такими методами скористався й президент Бразилії Жаїр Болсонару.