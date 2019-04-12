00:40
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подарунок від Рогозіна. В Кадирова гроші від Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:30, 12 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі
      Вєсті.UA
      21:15, 12 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Брудні методи президентської кампанії-2019: які технології використовують кандидати

      126 Читать новость на русском

      До другого туру президентських виборів в Україні пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. За кількістю застосованих брудних технологій кампанія перед президентськими виборами у 2019 році, напевно, вже встановила рекорд.

      Чим лише вона не дивувала: були й звинувачення у наркотичній та алкогольній залежності, й скандальні відеоролики та білборди, й багато іншого.

      Читайте також: Як "телефонні дебати" між Порошенком та Зеленським вплинуть на виборців: думка експерта

      Під будівлею Верховної Ради 12 квітня з'явилися банери з написом "Обирай: порох або кокс". Наліпки з таким змістом бачили по всьому Києву.

      Банери під парламентом
      Такі банери активісти розгорнули під Верховною Радою

      А на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", пов'язаному зі штабом Порошенка, опублікували відеоролик, на якому Зеленського нібито збиває вантажівка. Після цього на відео з'являється зображення доріжки з кокаїну.

      Сторінку у Facebook, де відеоролик опублікували вперше, видалили. Офіційно ж у штабі Порошенка заявили, що адміністратор просто перепостив відео.


      Журналісти 24 каналу поспілкувалися з представниками штабу Порошенка

      Нацполіція кваліфікувала ролик як погрозу громадському діячеві. А вже 12 квітня у іншій групі в соцмережі, яка не пов'язана з штабом Порошенка, з'явилось відео, де Зеленський живий, але "під кайфом". Водночас, прихильні до Порошенка політологи, відкрито обливають Зеленського брудом й при кожній нагоді називають політика наркоманом. 

      А ще декілька днів тому штаб чинного президента розмістив банери з контекстом "або Порошенко, або Путін". Після масових обурень обличчям президента країни-агресора на білбордах по всій країні у штабі кандидата вирішили їх зняти. Й сказали, мовляв, їх неправильно зрозуміли.

      Сам лідер президентських перегонів Зеленський замість того, щоб відповідати на питання, які турбують суспільство, грає роль ображеного і вимагає вибачень. А в ефірі програми телеканалу, на якому він працює, кандидат взагалі нахамив своєму конкуренту й чинному президенту Порошенку.

      Що відбулося в прямому ефірі телеканалу "1+1"?Володимир Зеленський та Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі каналу "1+1". Порошенко прийшов у студію, аби запросити Зеленського на дебати. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку.

      Зеленський зазначив, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначимо, обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".

      Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

      Така поведінка обурила багатьох, навіть Юлія Тимошенко взяла на себе роль арбітра. Вона записала відеозвернення до політиків, у якому закликала їх залишатися людьми та не оскверняти статус посади Президента.

      Водночас, інші парламентарі вважають, що така поведінка Зеленського – це ще одна передвиборча технологія, вигадана не в Україні. Саме з такою технологією президент США Дональд Трамп попри прогнози переміг стриману Гіларі Клінтон. Крім нього такими методами скористався й президент Бразилії Жаїр Болсонару. 

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      12 квітня
      23558
      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 квітня: зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном, заморозки в Україні
      12 квітня , 22:50 Головні новини 12 квітня: зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном, заморозки в Україні
      715
      Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані
      12 квітня , 20:30 Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані
      Світлана Попова 2574
      Хто твій кандидат у президенти: тест
      12 квітня , 19:57 Хто твій кандидат у президенти: тест
      4810
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      12 квітня , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 876
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      12 квітня , 19:15 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 23558
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук