Брудні технології не врятують Порошенка, – заява "Батьківщини"

Відчуття неминучого кінця та усвідомлення, що шансів переобратися на другий термін не залишилося, змушує Петра Порошенка втрачати голову та штовхає його до використання найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії.

Про це заявила "Батьківщина", йдеться на сайті партії.

"Неспроможний після 4,5 років управління державною пред’явити суспільству бодай один свій здобуток, нинішній глава держави вдається до фолу останньої надії – дискредитації головного опонента. Причому робить він це у геть принизливий та огидний спосіб.

"Батьківщині" достеменно відомо, що брехливі та образливі білборди, якими влада "прикрасила" Київ та передмістя, розвісили за особистою вказівкою президента Порошенка. Виконавцем цієї брудної провокації є один із найближчих його поплічників, одіозний депутат від БПП Сергій Березенко, якому і належать рекламні площі", – йдеться в заяві фракції.

"Батьківщина" закликає правоохоронні органи встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних, а місцеву владу – "очистити" українські вулиці від нечистоплотності чинного гаранта.

"Намагання Петра Порошенка заплямувати та очорнити кандидата, що має найбільшу довіру народу, яка мало не втричі перевищує рівень підтримки нинішнього президента, його не врятує.

Люди добре пам’ятають, що за Тимошенко тисяча кубометрів газу коштувала 60 доларів, а за Порошенка – понад 300 доларів.

Так само у день виборів українці пригадають і бюджетний мільярд для Фонду Петра Порошенка, і його таємні багатогодинні переговори із кумом Путіна Медведчуком, і офшори президента, і звісно ж – підвищення ціни на газ, яке поставило мільйони українців на межу виживання. І ще багато інших покращень, які принесло Україні президентство Порошенка.

Нинішній господар Банкової вкотре довів – його відданість європейським цінностям є такою ж фальшивою, як і його патріотизм. Він ніколи не цінував честі керувати Україною, а використовував свою високу посаду лише для власного збагачення.

Владі залишилися лічені місяці, а потім доведеться відповідати: і за підвищення тарифів, і за заробляння на крові українських воїнів. Доведеться відповідати і за використання брудних наклепницьких технологій у політичній боротьбі, якими президент принижує не своїх опонентів, а себе і, щонайгірше, – всю країну", – йдеться в заяві "Батьківщини".