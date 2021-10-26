Страшна аварія трапилась на перехресті вулиць. На опублікованих кадрах видно, як автівки зіткнулись на шаленій швидкості.
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У Харкові трапилась страшна смертельна аварія
У Харкові в ДТП на Одеській одна людина загинула, четверо травмовані, на місці працює чотири бригади швидкої – попередня інформація Центру екстреної медичної допомоги,
– мовиться у повідомленні.
У місцевих телеграм-каналах написали, що на місці щонайменше 3 швидкі допомоги.
На опублікованих кадрах видно момент страшного зіткнення: дивіться відео
Видання "РЕДПОСТ" написало, що аварія трапилась на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Попередньо відомо, що було потрійне зіткнення.
Двох постраждалих забрала швидка – дівчина була у свідомості, чоловіка рятували медики,
– мовиться у повідомленні.
На жаль, біля авто Chevrolet Aveo повідомляють про загиблого, а у Škoda пошкоджене заднє ліве крило. Ба більше, через величезну силу зіткнення третє авто просто неможливо ідентифікувати. Попередньо пишуть, що двигун лежить просто на проїжджій частині.
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