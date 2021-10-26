Брухт і люди розкидані по дорозі: у Харкові сталася смертельна ДТП – фото та відео аварії

У Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. Щонайменше одна людина загинула та троє травмованих.

Страшна аварія трапилась на перехресті вулиць. На опублікованих кадрах видно, як автівки зіткнулись на шаленій швидкості.

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У Харкові трапилась страшна смертельна аварія

Попередньо, в результаті ДТП на проспекті Гагаріна загинула одна людина, троє громадян отримали травми,

– розповіли правоохоронці.

У відомстві пояснили, що наразі на місці події працюють:

керівники обласного главку поліції;

слідчого управління;

експерти-криміналісти;

слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Вони здійснюють комплекс необхідних заходів для встановлення обставин аварії. Наразі причин та винних не називають.

Видання "РЕДПОСТ" написало, що аварія трапилась на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Попередньо відомо, що було потрійне зіткнення.

Двох постраждалих забрала швидка – дівчина була у свідомості, чоловіка рятували медики,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, біля авто Chevrolet Aveo повідомляють про загиблого, а у Škoda пошкоджене заднє ліве крило. Ба більше, через величезну силу зіткнення третє авто просто неможливо ідентифікувати. Попередньо пишуть, що двигун лежить просто на проїжджій частині. На опублікованих кадрах також помітно чоловіка без свідомості, який лежав на землі неподалік розтрощеної автівки.

Infinity намагався проїхати на червоний сигнал світлофора, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Infinity на високій швидкості намагався "проскочити" перехрестя Гагаріна та Героїв Сталінграда на червоний сигнал світлофора і влетів у Chevrolet Aveo.

Попередньо відомо, що Водій Chevrolet, на жаль, померла на місці. У авто Infinity постраждали 3 людини, яких забрала швидка. Ці дані у поліції поки що офіційно не підтвердили.

Правоохоронці опублікували кадри зіткнення автівок: дивіться відео 18+

На опублікованих кадрах видно момент страшного зіткнення: дивіться відео 18+

Страшна аварія у Харкові: дивіться відео

У Харкові на перехресті трапилась масштабна аварія, у якій загинула людина / Фото Х****й Харьков, ХС Харьков, Харьков LIVE 18+

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