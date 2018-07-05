Бруклін Бекхем показав еротичне фото з рушником

19-річний син знаменитого подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів Бруклін похизувався напівоголеним тілом у соціальних мережах.

У Брукліна Бекхема вже понад 10 татуювань, і днями він вирішив продемонструвати деякі з них в Instagram-сторіз.

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Син Девіда Бекхема позує з голим торсом і рушником на стегнах.



Бруклін Бекхем / Instagram

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham) 3 Лип 2018 р. о 3:28 PDT

Нагадаємо, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, проте їхні стосунки скоро закінчитися, адже хлопець зрадив Хлої. Сина Девіда і Вікторії Бекхем застали за поцілунками з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд