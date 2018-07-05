Бруклін Бекхем показав еротичне фото з рушником
19-річний син знаменитого подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів Бруклін похизувався напівоголеним тілом у соціальних мережах.
У Брукліна Бекхема вже понад 10 татуювань, і днями він вирішив продемонструвати деякі з них в Instagram-сторіз.
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Син Девіда Бекхема позує з голим торсом і рушником на стегнах.
Бруклін Бекхем / Instagram
Нагадаємо, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, проте їхні стосунки скоро закінчитися, адже хлопець зрадив Хлої. Сина Девіда і Вікторії Бекхем застали за поцілунками з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд
Джерело: 24 Канал
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