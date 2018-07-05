22:43
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 16°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, сьогодні
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, сьогодні
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Бруклін Бекхем показав еротичне фото з рушником

227 Читать новость на русском
Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем / Instagram

19-річний син знаменитого подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів Бруклін похизувався напівоголеним тілом у соціальних мережах.

У Брукліна Бекхема вже понад 10 татуювань, і днями він вирішив продемонструвати деякі з них в Instagram-сторіз.

Читайте також: Бекхеми відсвяткували гранатове весілля: зворушлива історія кохання

Син Девіда Бекхема позує з голим торсом і рушником на стегнах.

бруклін бекхем
Бруклін Бекхем / Instagram

 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

Нагадаємо, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, проте їхні стосунки скоро закінчитися, адже хлопець зрадив Хлої. Сина Девіда і Вікторії Бекхем застали за поцілунками з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
сьогодні, 22:16 Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
902
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
сьогодні, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 56
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
сьогодні, 21:30 У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
Ірина Шиба 454
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
295
У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
сьогодні, 21:01 У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
613
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук