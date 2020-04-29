БТР, БМП, артилерія і сотні одиниць зброї: на Сході виявили рекордний арсенал – фото

На Сході України у Донецькій та ДніпропетровськіЙ областях виявили рекордний арсенал зброї. Крім сотень одиниць стрілецької зброї, тисяч мін і гранат, справжньою окрасою стали БМП-2К і бронетранспортер БТР-70.

Про виявлений військовою прокуратурою рекордний арсенал зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Як зброю знайшли у рекордному сховку

протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" (100 міліметрів),

МТ-12 "Рапіра" (100 міліметрів), два міномети 2Б11 (120 міліметрів),

2Б11 (120 міліметрів), міномет "Васильок" (82 міліметри),

"Васильок" (82 міліметри), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 міліметрів),

Дегтярьова (14,5 міліметрів), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 міліметрів),

2А42 (30 міліметрів), 63 протитанкових керованих ракетних комплекси 9К111 "Фагот",

9К111 "Фагот", дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них,

та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 міліметрів),

АГС-17 (30 міліметрів), ручний кулемет РПК (5,45 міліметра),

РПК (5,45 міліметра), два кулемети Максима (7,62 міліметра),

Максима (7,62 міліметра), два кулемети ПКТ (7,62 міліметра),

ПКТ (7,62 міліметра), кулемет ДШК (12,7 міліметра),

ДШК (12,7 міліметра), п’ять гранатометів РПГ-7,

РПГ-7, п’ять підствольних гранатометів ,

, 25 автоматів АК різних калібрів і систем,

АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 міліметра і 12,7 міліметра),

пістолет АПС (9 мм).

Крім самої зброї, в арсеналі були виявлені також тисячі набоїв, а також різного роду вибухівка:

кілька сотень 122-міліметрових пострілів до гармати Д-30,

1 тисяча 500 штук мін калібру 120 міліметрів,

300 одиниць 100-міліметрових пострілів до гармати МТ-12 "Рапіра",

1 тисяча штук 82-міліметрових мін і 73-міліметрових пострілів ПГ-9С,

5 тисяч штук 30-міліметрових пострілів ВОГ-17М,

сотні ручних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26,

понад 1 тисяча гранат типу Ф-1, РГД-5, РГН, РГО,

десятки тисяч набоїв калібру 12,7, 14,5 і 23 міліметри,

пів мільйона набоїв калібру 5,45 і 7,62 міліметра,

понад 200 протитанкових і протипіхотних мін типу ТМ, ОЗМ, МОН різних модифікацій.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне виготовлення чи переробку вогнепальної зброї. Організаторам арсеналу загрожує до 12 років за ґратами.

Наразі правоохоронці та військові вирішують, як безпечно організувати зберігання виявленої зброї та боєприпасів. Її планують відправити на польові склади ООС.

Рекордний арсенал зброї виявили на Сході України: дивіться фото