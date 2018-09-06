БТР Нацгвардії врізався у легковик у Вінниці: фото

Удень 6 вересня у Вінниці на перехресті вулиць Некрасова та Брацлавської сталося зіткнення легковика Volkswagen з бронетранспортером. На щастя, потерпілих у результаты ДТП немає.

Про це пише місцевий 33 канал.

Читайте також: У Росії вкотре сталась ДТП за участю військової техніки: фото, відео

Зазначається, що БТР належить Нацгвардії.



ДТП за участю легковика та БТР сталася на перетині вулиць Некрасова та Брацлавської

"Як повідомили у прес-службах патрульної та обласної поліції, потерпілих у дорожній аварії немає, тож на місце події правоохоронців взагалі не викликали. Обставини аварії поки що невідомі. Так само не коментують надзвичайну пригоду у частині 3008, чия бронемашина потрапила у аварію", – зазначають журналісти.



На щастя у результаті інциденту ніхто не постраждав, відтак поліцію не викликали

До слова, як про обставини аварію, так і про винуватця інформації поки немає.

Нагадаємо, увечері 18 серпня після репетиції параду до Дня Незалежності у Києві зенітна установка "Бук" врізалась у будівлю бізнес-центру.