БТР Нацгвардії врізався у легковик у Вінниці: фото
Удень 6 вересня у Вінниці на перехресті вулиць Некрасова та Брацлавської сталося зіткнення легковика Volkswagen з бронетранспортером. На щастя, потерпілих у результаты ДТП немає.
Про це пише місцевий 33 канал.
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Зазначається, що БТР належить Нацгвардії.
ДТП за участю легковика та БТР сталася на перетині вулиць Некрасова та Брацлавської
"Як повідомили у прес-службах патрульної та обласної поліції, потерпілих у дорожній аварії немає, тож на місце події правоохоронців взагалі не викликали. Обставини аварії поки що невідомі. Так само не коментують надзвичайну пригоду у частині 3008, чия бронемашина потрапила у аварію", – зазначають журналісти.
На щастя у результаті інциденту ніхто не постраждав, відтак поліцію не викликали
До слова, як про обставини аварію, так і про винуватця інформації поки немає.
Нагадаємо, увечері 18 серпня після репетиції параду до Дня Незалежності у Києві зенітна установка "Бук" врізалась у будівлю бізнес-центру.