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БТР Нацгвардії врізався у легковик у Вінниці: фото

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У Вінниці БТР Нацгвардії зіткнувся з легковиком
У Вінниці БТР Нацгвардії зіткнувся з легковиком / Соцмережі

Удень 6 вересня у Вінниці на перехресті вулиць Некрасова та Брацлавської сталося зіткнення легковика Volkswagen з бронетранспортером. На щастя, потерпілих у результаты ДТП немає.

Про це пише місцевий 33 канал.

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Зазначається, що БТР належить Нацгвардії.

Вінниця, БТР, Нацгвардія, ДТП
ДТП за участю легковика та БТР сталася на перетині вулиць Некрасова та Брацлавської 

"Як повідомили у прес-службах патрульної та обласної поліції, потерпілих у дорожній аварії немає, тож на місце події правоохоронців взагалі не викликали. Обставини аварії поки що невідомі. Так само не коментують надзвичайну пригоду у частині 3008, чия бронемашина потрапила у аварію", – зазначають журналісти.

Вінниця, БТР, Нацгвардія, ДТП
На щастя у результаті інциденту ніхто не постраждав, відтак поліцію не викликали 

До слова, як про обставини аварію, так і про винуватця інформації поки немає.

Нагадаємо, увечері 18 серпня після репетиції параду до Дня Незалежності у Києві зенітна установка "Бук" врізалась у будівлю бізнес-центру.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Вінниця Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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