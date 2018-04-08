Bud і Jim Beam випустять пиво зі смаком віскі

Два популярних алкогольних бренду Budweiser і Jim Beam спільно з корпорацією Anheuser-Busch InBev планують випустити спільний напій.

Любителям пива і віскі більше не потрібно буде обирати, адже скоро появиться напій, який поєднає в собі смаки обох видів алкоголю, пише журнал Maxim.

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Йдеться про серію лімітованого пива Reserve Copper Lager, Планується, що новий лагер надійде в продаж вже у вересні цього року.

Пиво зварять з дворядного ячменю і будуть витримувати на бондарних клепках – дубових дощечках, з яких виготовляються бочки Jim Beam. Це дозволить надати ексклюзивному пиву аромат і смак обпаленого дуба з відтінками горіхів, карамелі і ванілі.

Колаборація Budweiser з Jim Beam стане знаковою для пивоварного ринку, де бренд Budweiser в останні роки переживає спад продажів. За даними виробників, такий хитрий хід бренду приверне увагу до пива і підвищить продажі продукції.