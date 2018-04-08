23:48
8 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
14°C 2°C
  • понеділок
    17°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Bud і Jim Beam випустять пиво зі смаком віскі

128 Читать новость на русском
Алкогольні бренди випустять пиво зі смаком віскі
Алкогольні бренди випустять пиво зі смаком віскі / Maxim

Два популярних алкогольних бренду Budweiser і Jim Beam спільно з корпорацією Anheuser-Busch InBev планують випустити спільний напій.

Любителям пива і віскі більше не потрібно буде обирати, адже скоро появиться напій, який поєднає в собі смаки обох видів алкоголю, пише журнал Maxim.

Читайте також: Експерти назвали, які сорти віскі є найкращими

Йдеться про серію лімітованого пива Reserve Copper Lager, Планується, що новий лагер надійде в продаж вже у вересні цього року.

Пиво зварять з дворядного ячменю і будуть витримувати на бондарних клепках – дубових дощечках, з яких виготовляються бочки Jim Beam. Це дозволить надати ексклюзивному пиву аромат і смак обпаленого дуба з відтінками горіхів, карамелі і ванілі.

Колаборація Budweiser з Jim Beam стане знаковою для пивоварного ринку, де бренд Budweiser в останні роки переживає спад продажів. За даними виробників, такий хитрий хід бренду приверне увагу до пива і підвищить продажі продукції.

Теги: LifeStyle Алкоголь Пиво
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
сьогодні, 22:33 Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
1436
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
сьогодні, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 406
Бермудський трикутник боротьби з корупцією
сьогодні, 19:00 Бермудський трикутник боротьби з корупцією
Блог Медіа 584
ТОП найбільш очікуваних смартфонів
сьогодні, 18:31 ТОП найбільш очікуваних смартфонів "другого ешелону" в 2018 році
Анастасія Можаровська 834
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сьогодні, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 1930
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук