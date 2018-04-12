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Будь котиком: як в Україні обміняти час на добрі справи онлайн

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Платформа Kotyky.org.ua
Платформа Kotyky.org.ua / bihus.info

В Україні з’явилась перша суспільно-корисна платформа kotyky.org.ua, де можна обміняти час на благодійність. Принцип роботи простий: виконуєш завдання, отримуєш "котиків", та відправляєш їх у вигляді гривень благодійним організаціям.

Завдяки новій суспільно-корисній платформі kotyky.org.ua будь-хто може обміняти свій час на допомогу. Система працює так: потрібно виконати завдання, отримати внутрішньо-ігрову валюту "котиків", і передати їх неприбутковим організаціям.

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Відповідно, один "котик" дорівнює одній гривні. Чим більше виконаних завдань, тим більше нових рівнів, нагород та, відповідно, "котиків", які можна перерахувати в ріхні благодійні фонди, які є на платформі.

"Котиками" ми зазвичай називаємо людей, що прагнуть робити добрі справи. А ще на нашому сайті так називається ігрова валюта, яку учасники заробляють, виконуючи завдання, щоб потім передати на благодійність,
– розповіли розробники платформи, команда проекту Bihus.Info.

Наразі існує 2 види завдань: розшифровка декларацій та розпізнавання родинних зв’язків суддів. Згодом планують створити і інші, наприклад: тестування комп’ютерних ігор, розшифровка даних, онлайн-перевірка певних функцій.

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На платформі присутні ті фонди, які давно працюють та викликають найбільшу довіру. Серед організацій, яким можна перерахувати "котиків", 8 фондів і проектів. Звіти за отримані кошти також публікують на платформі.

Теги: Новини України Інтернет Волонтери благочинність
Джерело: 24 Канал
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