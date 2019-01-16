Будь-яке наступне рішення Британії щодо Brexit може викликати хаос у Європі: пояснення експерта

Найбільша проблема ситуації, що склалася із Brexit у тому, що мало хто розуміє, що тепер може трапитися. Усі сценарії розвитку подій доволі гіпотетичні.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів український дипломат та голова правління "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко.

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За його словами, "жорсткий" вихід – сценарій дуже поганий, адже між Британією і ЄС не буде норм, не буде законів, які регулюватимуть товарообіг, поїздки громадян тощо.

А спроба відмовитися від виходу з ЄС може наштовхнутися і на незгоду з боку ЄС. Адже одностороннім рішення "припинити вихід" з боку Британії на цьому етапі бути не може,

– наголосив Яременко.

"До того ж, – додав дипломат, – це буде ударом по політичній системі Королівства, по політичних традиціях. Що вирішив народ на референдумі – має виконувати уряд: на цьому базується демократія Британії".



Дипломат Богдан Яременко

"Отож, складність прогнозів породжує багато хаосу не лише для Британії, а й для Євросоюзу", – підсумував Яременко.

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