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      Будь-яке наступне рішення Британії щодо Brexit може викликати хаос у Європі: пояснення експерта

      239 Читать новость на русском
      Небезпеки Brexit
      Небезпеки Brexit / 24 канал

      Найбільша проблема ситуації, що склалася із Brexit у тому, що мало хто розуміє, що тепер може трапитися. Усі сценарії розвитку подій доволі гіпотетичні.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів український дипломат та голова правління "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко.

      Читайте також: Британія може відмовитися від Brexit, але є й інші варіанти, – посол України у Королівстві

      За його словами, "жорсткий" вихід – сценарій дуже поганий, адже між Британією і ЄС не буде норм, не буде законів, які регулюватимуть товарообіг, поїздки громадян тощо.

      А спроба відмовитися від виходу з ЄС може наштовхнутися і на незгоду з боку ЄС. Адже одностороннім рішення "припинити вихід" з боку Британії на цьому етапі бути не може,
      – наголосив Яременко.

      "До того ж, – додав дипломат, – це буде ударом по політичній системі Королівства, по політичних традиціях. Що вирішив народ на референдумі – має виконувати уряд: на цьому базується демократія Британії".

      Яременко
      Дипломат Богдан Яременко

      "Отож, складність прогнозів породжує багато хаосу не лише для Британії, а й для Євросоюзу", – підсумував Яременко.

      Читайте також: Експерт розповів, який вихід Британії з ЄС був би вигідний Україні

      Детальніше – дивіться в інтерв'ю:

       

      Теги: Brexit Великобританія Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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