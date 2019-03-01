Будь-яке рішення мало би вибуховий ефект, – голова КС про рішення щодо незаконного збагачення

Боротьба з корупцією повинна бути якісною. А отже, зброя у цій боротьби повинна бути дієвою. Конституційний суд повинен бачити справжній зміст проблеми, виявити помилки законодавця, свідомо чи несвідомо ним допущені. У тій редакції, яку розглядав КС, норма про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення – неконституційна та непридатна до застосування на практиці.

Таку позицію на своїй сторінці висловив голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук.

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За його словами, антикорупційні закони потрібні, але вони повинні відповідати Конституції України. В іншому випадку боротьба з корупцією не буде ефективною.

Шевчук розповів про приклад США, де відмовилися криміналізувати незаконне збагачення – саме через суперечність нормі презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США.

Кожне звернення, яке розглядає КС має суттєвий вплив на політичне життя країни, адже ми судимо не людей, а закони. Коли б Суд не виніс це рішення, воно б мало однаково вибуховий ефект, оскільки в цьому зверненні йдеться про боротьбу із корупцією,

– написав Шевчук.

І наголосив, що Конституційний Суд не підлаштовується під політиків, не виконує замовлень, не піддаватиметься жодному тиску у цьому та всіх інших питаннях. "Над нами лише Конституція", – підсумував голова Конституційного суду.

Нагадаємо, у грудні 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. А 26 лютого 2019 року КС скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення – ув'язнення строком від 5 до 10 років, заборону обіймати певні посади і конфіскацію майна. Причина: положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а формулювання "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".