Будь-яке рішення мало би вибуховий ефект, – голова КС про рішення щодо незаконного збагачення
Боротьба з корупцією повинна бути якісною. А отже, зброя у цій боротьби повинна бути дієвою. Конституційний суд повинен бачити справжній зміст проблеми, виявити помилки законодавця, свідомо чи несвідомо ним допущені. У тій редакції, яку розглядав КС, норма про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення – неконституційна та непридатна до застосування на практиці.
Таку позицію на своїй сторінці висловив голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук.
Читайте також: Законопроект Порошенка про незаконне збагачення гірший, ніж закон Януковича, – ЦПК
За його словами, антикорупційні закони потрібні, але вони повинні відповідати Конституції України. В іншому випадку боротьба з корупцією не буде ефективною.
Шевчук розповів про приклад США, де відмовилися криміналізувати незаконне збагачення – саме через суперечність нормі презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США.
Кожне звернення, яке розглядає КС має суттєвий вплив на політичне життя країни, адже ми судимо не людей, а закони. Коли б Суд не виніс це рішення, воно б мало однаково вибуховий ефект, оскільки в цьому зверненні йдеться про боротьбу із корупцією,
– написав Шевчук.
І наголосив, що Конституційний Суд не підлаштовується під політиків, не виконує замовлень, не піддаватиметься жодному тиску у цьому та всіх інших питаннях. "Над нами лише Конституція", – підсумував голова Конституційного суду.
Нагадаємо, у грудні 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. А 26 лютого 2019 року КС скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення – ув'язнення строком від 5 до 10 років, заборону обіймати певні посади і конфіскацію майна. Причина: положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а формулювання "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".
Вибір редакції
-
Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДРсьогодні , 00:40
-
Посилаюсь на власну совість, – журналіст "Наші гроші" про розслідування справи "Укроборонпрому"28 лютого , 23:02
-
Головні новини 28 лютого: вихід депутатів із фракції БПП і про що домовились Кім Чен Ин і Трамп28 лютого , 22:14