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Будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті, – російський посол

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Росія відповість на будь-який американський удар по Сирії
Росія відповість на будь-який американський удар по Сирії / Фото з відкритих джерел

Посол Росії Олександр Засипкін сказав, що ракети США, випущені по Сирії, будуть збиті, а майданчики, з яких відбудеться запуск, стануть мішенню для ударів.

Про це пише Reuters з посиланням на коментар посла РФ Олександра Засипкіна ліванському телеканалу al-Manar TV. Дипломат наголосив, таке попередження містилося в заявах президента Росії Володимира Путіна і глави Генштабу збройних сил РФ.

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У разі американського удару ... ракети будуть збиті,
– повідомив Засипкін.

Також він додав, що зіткненню "необхідно запобігти, тому ми готові провести переговори".

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.
У середу, 11 квітня, у напрямку Сирії вирушить ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. Truman. Крім того, Євроконтроль закликав авіакомпанії до обережності у східному Середземномор'ї через можливі запуски повітряних ударів по Сирії у найближчі 72 години

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Володимир Путін Новини політики Новини США Дональд Трамп Башар Асад
Джерело: 24 Канал
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