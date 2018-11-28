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      Будь-який супертяж розмаже Усика по рингу, – Ф'юрі

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      Ф'юрі скептично оцінив перспективи Усика у хевівейті
      Ф'юрі скептично оцінив перспективи Усика у хевівейті / Stuff.co.nz

      Колишній чемпіон світу британець Тайсон Ф'юрі оцінив перспективи українця Олександра Усика у суперважкій ваговій категорії.

      Український боксер роздумує над переходом у хевівейт – суперважка вагова категорія, де змагаються спортсмени вагою понад 90,72 кг. Однак Ф'юрі скептично ставиться до шансів українського абсолютного чемпіона.

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      "Усик хороший для своєї антропометрії. Але для здорованів, які водяться у хевівейті, він занадто дрібний. Я, Уайлдер або Джошуа нокаутуємо його. Та будь-який супертяж, який володіє хорошими атлетичними даними і перевершує Усика у зрості, розмаже його по рингу", – заявив британець в інтерв'ю IFL TV, передає vringe.com.

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      Нагадаємо, нещодавно Усик переміг Тоні Белью, відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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