Будапешт закриває небо для нічних польотів

У столиці Угорщини Будапешті вводять заборону на нічні польоти у межах міста. Відтак із серпня 2019 року аеропорт імені Ференца Ліста не прийматиме та не відправлятиме літаки від півночі до 5 ранку.

Таку ухвалу узгодили місцева влада та Міністерство інновацій і технологій. Мета – полегшити життя тим, хто живе неподалік аеропорту, зменшивши рівень шуму хоча б вночі, повідомляє Hungary Today.

Читайте також: Уряд виділив 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту

Зокрема, вони зможуть отримати грошову допомогу для встановлення вікон із шумоізоляцією. А авіакомпанії-порушників будуть штрафувати.

Проте у документі виключення таки передбачені. Наприклад, якщо літак потребуватиме екстреної посадки через несприятливі погодні умови або з інших невідкладних причин.

Джерела видання зазначають, що вірогідно нічна активність аеропорту повністю не припиниться. І зберігатиметься можливість приймати та відправляти рейси, які не здійснюватимуть перельоти безпосередньо над Будапештом.