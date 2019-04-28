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      Будапешт закриває небо для нічних польотів

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      Будапешт не прийматиме літаки вночі
      Будапешт не прийматиме літаки вночі / letsportpeople.com

      У столиці Угорщини Будапешті вводять заборону на нічні польоти у межах міста. Відтак із серпня 2019 року аеропорт імені Ференца Ліста не прийматиме та не відправлятиме літаки від півночі до 5 ранку.

      Таку ухвалу узгодили місцева влада та Міністерство інновацій і технологій. Мета – полегшити життя тим, хто живе неподалік аеропорту, зменшивши рівень шуму хоча б вночі, повідомляє Hungary Today.

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      Зокрема, вони зможуть отримати грошову допомогу для встановлення вікон із шумоізоляцією. А авіакомпанії-порушників будуть штрафувати. 

      Проте у документі виключення таки передбачені. Наприклад, якщо літак потребуватиме екстреної посадки через несприятливі погодні умови або з інших невідкладних причин. 

      Джерела видання зазначають, що вірогідно нічна активність аеропорту повністю не припиниться. І зберігатиметься можливість приймати та відправляти рейси, які не здійснюватимуть перельоти безпосередньо над Будапештом. 

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      Теги: авіація Угорщина
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