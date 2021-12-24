Чи буде бустерне щеплення продовжувати термін дії COVID-сертифіката: відповідь МОЗ

24 грудня 2021 , 16:34
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Джерело:

Укрінформ

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу буде продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Але поки невідомо, на який саме термін.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі обговорюють, яким чином це відображати в "Дії".

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Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифікату,
– зазначив Ігор Кузін.

Яким буде термін сертифікату

За словами Кузіна, на сьогодні обговорюється питання того, на скільки буде продовжуватися COVID-сертифікат.

Водночас він уточнив, що якщо мова йде про додаткову дозу для певних категорій, то в такому випадку сертифікат не буде продовжуватися.

 

Ігор Кузін – очільник МОЗ

“Третя додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не доцільно продовжувати”.

Та пояснив, що таким чином вдається сформувати той рівень імунітету, який заявлено в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень.

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Автор: Анастасія Лукашевська