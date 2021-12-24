Чи буде бустерне щеплення продовжувати термін дії COVID-сертифіката: відповідь МОЗ
Джерело:Укрінформ
Бустерна доза вакцини проти коронавірусу буде продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Але поки невідомо, на який саме термін.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі обговорюють, яким чином це відображати в "Дії".
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Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифікату,
– зазначив Ігор Кузін.
Яким буде термін сертифікату
За словами Кузіна, на сьогодні обговорюється питання того, на скільки буде продовжуватися COVID-сертифікат.
Водночас він уточнив, що якщо мова йде про додаткову дозу для певних категорій, то в такому випадку сертифікат не буде продовжуватися.
Ігор Кузін – очільник МОЗ
“Третя додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не доцільно продовжувати”.
Та пояснив, що таким чином вдається сформувати той рівень імунітету, який заявлено в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень.Зверніть увагу! Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікату. Європейська комісія попередньо повідомила про намір скоротити дію COVID-сертифікату для подорожей до 9 місяців після останнього щеплення.
Ревакцинація проти COVID-19 в Україні: коротко про головне
- Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
- Раніше додаткову дозу щеплення у МОЗ рекомендували для людей, які мають важкі супутні захворювання, тим, у кого міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.
- Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.
- Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.