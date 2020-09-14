Кабмін оновив свій макроекономічний прогноз. За останні роки середньорічний курс гривні складав від 29,5 до 27 гривень. Внаслідок COVID-19 українці все більше хвилюються, що буде з курсом. Банкір Володимир Лавренчук розповів, чи буде у 2021 році долар по 29 гривень.

Наразі немає очевидної загрози в макроекономіці і в поведінці учасників економічного процесу. Тому не треба масово скуповувати долар і убезпечувати себе від знецінення гривні. Про це в ефірі 24 каналу повідомив Лавренчук.

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За словами банкіра, вихід з кризи може бути складним для розвинених країн, а тим паче для України. Попри це, гривня має усі шанси бути міцною, оскільки падає попит на товари і звужується виробництво.

Восени ми очікували більшу девальвацію гривні, ніж маємо сьогодні. Тому причин нервуватися немає,

– ствердив банкір.

Лавренчук також зазначив, що у світі тривалий час відбуваються складні процеси, які і впливають на курс валюти.

В Європі та Америці не вдається збільшити попит на товари і послуги.

У зв'язку з проблемами у різних галузях у світі зростає безробіття.

Через пандемію люди змінюють навички користування послугами, тому й менше споживають послуг.