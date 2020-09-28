У Нацбанку кажуть про дуже непогану ситуацію з курсом валют, зокрема з доларом. Крім того, найближчим часом вона може дещо покращитися. Щодо поточних справ, то НБУ не отримував жодних вказівок, яким має бути курс. А в довгостроковій перспективі формуватиметься він під впливом фундаментальних чинників.

Що зараз відбувається з курсом гривні

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій у коментарі LIGA.net. Як наголосив він, НБУ не відмовлявся та не збирається відмовлятися від плаваючого курсоутворення. Хоча і можна побачити зміну кон’юнктури на валютному ринку, проте жодної зміни підходів Нацбанку до роботи на ньому не було.

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Погіршення кон’юнктури не пов’язано з пропозицією – зростає попит, у першу чергу, з боку імпортерів споживчих товарів. Також валюту активно купували підприємства, які мали у вересні виплати за зовнішніми запозиченнями,

– підкреслив Гелетій.

Він додав, що НБУ продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в один чи інший бік. Зокрема. з початку вересня центральний банк продав 175 мільйонів доларів для згладжування коливань. Якщо ж брати весь період з початку року, то чиста купівля валюти в резерви становить щонайменше 1 мільярд доларів.

"Ми очікуємо, що початок продажу нового врожаю матиме позитивний вплив на пропозицію валюти. Тобто гривня може повернутися до укріплення. Якщо це буде ринковий рух, то штучно стримувати ревальвацію ми не будемо. Загалом у нас – дуже непогана ситуація з платіжним балансом, зокрема й поточним рахунком", – зауважив заступник очільника Нацбанку.

За його словами, український експорт під час кризи знизився значно менше за імпорт. Тобто фундаментальних чинників для якогось довгострокового послаблення гривні в НБУ не бачать.

Імпорт та споживчий попит відновлюються, але ще не досягли докризових показників. З огляду на невтішну статистику з захворюваністю на COVID-19, ми – не впевнені, що відновлення до докризових рівнів взагалі станеться у короткостроковій перспективі,

– каже керівник НБУ.

На його думку, внутрішній попит буде ще довгий час пригніченим. Тому потенціал суттєвого тиску на курс через пожвавлення ділової активності – дуже обмежений.

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Чи буде знову "долар по 30"

Банкіри зазначають, що на курс досі впливають заяви політиків про "долар за 30", "корисну девальвацію" та "курс, як у бюджеті". На це Гелетій відповів, звісно, політичні заяви впливають на настрої. Але цей вплив є короткостроковим.

"Ми бачили багато прогнозів щодо падіння гривні ще в липні, коли відбувалася зміна голови НБУ, однак цього не сталося. Тоді гривня теж послабилася, але вже у серпні повернулася до зміцнення", – констатував він.

За його словами в НБУ немає жодних секретних документів чи домовленостей щодо долара по 30.

Довгостроковій перспективі курс гривні формуватиметься під впливом фундаментальних чинників – динаміки експорту, імпорту, інвестицій,

– зауважив заступник голови НБУ.

Він додав, що Нацбанк і Офіс Президента мають ефективну комунікацію та є розуміння меседжів з боку перших.