Я проти відставки Смолія. Можна довго міркувати про незалежність НБУ, але в сухому залишку я проти бездумної емісії.

Объясню почему я против увольнение Смолия

Во-первых, Нацбанк уже печатает деньги. Каждый день. Сюрприз. Но это так работает: любое рефинансирование (например, Укрэксиму на дороги), покупкой облигаций, покупкой валюты на межбанке, уменьшением обязательств для коммерческих банков по резервированию – все это эмиссия.

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Во-вторых, если есть желание "напечатать" денег, чтобы увеличить инфляцию до 6% (я разные цифры слышала), то вы говорите, что таргетирование Нацбанка по инфляции должно быть 6/8/25%. А покажите математическую модель. Почему именно 6%, а не 15%?

В-третьих, и главное, большая эмиссия не приводит к росту экономики в долгосрочном периоде. Допустим, мы поменяли Смолия, и новый глава НБУ сказал, хорошо, ребята, включаем станок. Покупаем ОВГЗ Минфина, или раздаем еще 10 кредитов по 20 млрд грн разным субъектам (ну никто же не предполагает, что 3000 грн в собесе будут выдавать?).

К чему уже готовится?

Через какое-то время деньги попадут в руки людей – они станут покупать больше товаров. Увеличится спрос, но производство не увеличится завтра. Предложение останется таким же. Да, это разгонит инфляцию (помним о балансе спроса и предложения, и что происходит, когда спрос выше).

Но по факту, через год за ту же сумму украинец сможет купить уже меньше товаров, чем раньше. Станет ли ему хорошо от этого? Не думаю.

С другой стороны – предприятие. У него начинают покупать больше, но производить больше он не может, и пока поднимает цены, и думает, чтобы через месяц купить новый станок. Но через месяц цены на станок тоже выросли, потому что у производителя станков тоже стали покупать больше, а ему нужен свой станок, чтобы производить больше. И первому предприятию нужно снова поднять цены на товары. Это замкнутый цикл повышения цен. Называется неконтролируемая спираль инфляции.

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Спираль инфляции сложно остановить. Вынимать деньги из экономики – очень больно. Это делается через повышение учетной ставки и снижение расходов бюджета. Не будет больше Большой стройки, новых дорог, школ, индексации пенсий, дешевых кредитов и всего того, что мы можем делать сейчас. Сухой паек.

Так с чем мы боремся? С собственными обещаниями и программами?