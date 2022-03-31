Буде не лише голод, а й глобальні війни, – експерти про наслідки вторгнення Росії в Україну

У світі може виникнути криза через неможливість експорту української продукції під час війни. Експерти вважають, що це може спричинити голод та навіть більш глобальні війни.

Про це заявив президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса в ефірі 24 каналу.

Важливо Україна призупиняє експорт певних продуктів: що увійшло до цього переліку

За його словами, іншим країнам зараз важливо допомогти Україні, бо якщо зараз не зупинити війну та не дати українцям можливості засіву та експорту нашої продукції, то це буде дійсно глобальною проблемою.

Ми, швидше за все, побачимо не лише голод, але й ситуацію, яка призведе до більш глобальних воєн і на півночі Африки, і в Близькому Сході,

– вважає Ліссітса.

Він додав, що зараз все лише починається, і якщо наші європейські партнери не зрозуміють всієї картини, то їм треба це пояснити.

Алекс Ліссіса вважає, що 800 мільйонів людей у світі будуть на межі голоду:



До слова, війна Росії в Україні може серйозно вплинути на обсяги майбутнього врожаю, особливо, якщо бойові дії триватимуть до початку посівної у квітні цього року. Неможливість експорту України може створити кризу для інших країн. Адже:

80% пшениці постачалось з України в Ліван;

Єгипет, найбільший у світі імпортер пшениці, заповнював свої потреби на 30% саме українським врожаєм;

влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном із Туреччини, яка імпортує 90% пшениці з України;

понад половина імпорту соняшникової олії до Єгипту припадає на Україну;

Лівія імпортувала з України понад 40% пшениці;

Ємен на 27% залежний від імпорту української пшениці.

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