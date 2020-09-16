Список "Голосу" на місцевих виборах у Києві очолить Максим Нефьодов – колишній голова Державної митної служби і ексзаступник міністра економічного розвитку. Про його політичні плани – читайте далі.

Політик звернув увагу на корупцію у сферах, до яких раніше був залучений – закупівель, договорів оренди та комунального майна. Про це Нефьодов розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що йому сумно через те, що відбувається у Києві з транспортом. "Я народився та майже все життя прожив на Троєщині. Метро на Троєщину для мене – це вже просто майже трагікомічний вислів, у який абсолютно ніхто не вірить", – додав Нефьодов.

Мені не подобається, що в Києві з кожним роком все гірше з водою, водоймами, парками, забрудненням повітря. В деяких випадках це просто банальна бездіяльність, це можна швидко виправити,

– наголосив він.

Політик підкреслив, що ніхто ніколи не гарантує успіху в будь-якому завданні. Але, на його думку, треба принаймні вийти на поле бою. Якщо взагалі нічого не робити, наприклад, на митниці, а махати рукою і казати, що там все пороблено і ніколи не зміниться, то і надій не буде.

Нефьодов переконаний, що команда "Голосу", яка балотується в Київраду, зможе щонайменше "штиркати паличкою" владу, аби ці зміни відбувалися швидше. "Звичайно, ми розраховуємо на непогані шанси Сергія Притули у виборах мера Києва. Розраховуємо на велику фракцію, яка зможе ці зміни протискати. А далі буде війна. Сподіваюсь, що кияни нас у цій війні підтримають", – зауважив політик.

За словами Нефьодова, якщо він стане депутатом "Голосу" в Київраді, його першими кроками будуть: