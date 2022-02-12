Один із захисників нацгвардійця Дмитро Павліченко на пресконференції 12 лютого нагадав, що триває розслідування трагедії на "Південмаші", повідомляє 24 канал. Він додав, що поки вина Рябчука ніким не встановлена, тому ніхто не має права називати його винним.

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Заяви адвокатів Рябчука про його невинуватість

Вина Артема на сьогодні ніким не доведена і не буде доведена. Я даю 101%, що він буде звільнений,

– заявив адвокат.

Інша захисниця підозрюваного Таміла Ульянова додала, що "права Рябчука порушували з моменту його затримання". Мовляв, чоловіка не попередили про його права, чим порушили право Рябчука на захист.

"Нещодавно підзахисний повідомив, що до нього намагалося пройти керівництво підрозділу Нацгвардії. Вони намагалися пройти за дозволом слідчого Сілюка Андрія", – розповіла адвокатка.

Крім того, захисниця Рябчука прокоментувала те, що слідство оприлюднило низку версій того, що трапилося. Вона поскаржилася, що адвокати дізналися про перебіг розслідування зі ЗМІ, оскільки їм дають тільки частину матеріалів.

Ще один адвокат стрілка Денис Гордєєв наголосив, що "жодна з трьох версій від сторони обвинувачення у тому формулюванні, в якій вони подають, не відповідає дійсності".

Гордєєв також сказав, що відео, яке потрапило в інтернет після стрілянини у Дніпрі, "не є доказом провини Артема Рябчука".

Він підсумував, що його підзахисний налаштований боротися "не лише заради себе, а й заради тих, хто постраждав від дідівщини".

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