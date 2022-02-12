Один із захисників нацгвардійця Дмитро Павліченко на пресконференції 12 лютого нагадав, що триває розслідування трагедії на "Південмаші", повідомляє 24 канал. Він додав, що поки вина Рябчука ніким не встановлена, тому ніхто не має права називати його винним.
Читайте також Зір – не дуже добрий, а стріляти – то не його, – товаришка нацгвардійця Рябчука по службі
Заяви адвокатів Рябчука про його невинуватість
Вина Артема на сьогодні ніким не доведена і не буде доведена. Я даю 101%, що він буде звільнений,
– заявив адвокат.
Інша захисниця підозрюваного Таміла Ульянова додала, що "права Рябчука порушували з моменту його затримання". Мовляв, чоловіка не попередили про його права, чим порушили право Рябчука на захист.
"Нещодавно підзахисний повідомив, що до нього намагалося пройти керівництво підрозділу Нацгвардії. Вони намагалися пройти за дозволом слідчого Сілюка Андрія", – розповіла адвокатка.
Крім того, захисниця Рябчука прокоментувала те, що слідство оприлюднило низку версій того, що трапилося. Вона поскаржилася, що адвокати дізналися про перебіг розслідування зі ЗМІ, оскільки їм дають тільки частину матеріалів.
Ще один адвокат стрілка Денис Гордєєв наголосив, що "жодна з трьох версій від сторони обвинувачення у тому формулюванні, в якій вони подають, не відповідає дійсності".
Гордєєв також сказав, що відео, яке потрапило в інтернет після стрілянини у Дніпрі, "не є доказом провини Артема Рябчука".
Він підсумував, що його підзахисний налаштований боротися "не лише заради себе, а й заради тих, хто постраждав від дідівщини".
Стрілянина на "Південмаші": основне
- У ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по колегах у Дніпрі. Внаслідок трагедії загинуло 5 людей. З них 4 – військовослужбовці, а також цивільна жінка. Ще п'ятеро отримали травми.
- Вранці того ж дня чоловіка знайшли та арештували. Йому повідомили про підозру за 3 статтями.
- 28 січня суд обрав Рябчуку найсуворіший із можливих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня.
- Згодом стрілок відмовився від усіх своїх свідчень, якими визнавав провину. Його адвокати заговорили, що він буцімто потерпілий.
- Крім того, стало відомо, що слідчі розглядають 3 версії стрілянини. Рябчук міг вдатися до такого кроку через нестатутні відносини, психічне захворювання, а також роботу на дестабілізацію в країні.
Про трагедію – нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео