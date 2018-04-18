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"Буде багато шуму і все": в УПЦ МП прокоментували можливе створення єдиної церкви в Україні

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В УПЦ МП відреагували на ініціативу створення незалежної Православної церкви в Україні
В УПЦ МП відреагували на ініціативу створення незалежної Православної церкви в Україні / Фото з відкритих джерел

Звернення Президента України Петра Порошенка до патріарха Константинопольського Варфоломія щодо створення єдиної української помісної церкви, є черговою спробою створити об'єднану церкву руками держави та закінчиться нічим.

Про це заявив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич на своїй сторінці у Facebook.

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"Думаю я, що це все закінчиться великим пшиком, як це було багато разів до цього. Буде багато шуму в ЗМІ, і на тому все закінчиться. Чому? Тому що будують на тому фундаменті, на якому в принципі будувати неможливо. Починати треба з УПЦ (МП, – "24"), а не з її сепаратних частин. Піджак до ґудзика не пришивають, а навпаки, ґудзик до піджака", – зазначив він.

Водночас, священослужитель заявив, що у Московському патріархаті не проти створення єдиної української помісної церкви.

Наша Українська Православна Церква з самого початку церковного розділення виступає за подолання розділення і за Єдину Церкву. Ми не проти, ми за. Але на канонічних засадах,
– заявив Данилевич.

За його словами, церковна тема є вигідною для української влади, особливо напередодні майбутніх виборів.

"Владі, яка можливо хоче цю тему використати, щоб залишитися на другий термін, хотілося б нагадати наступне: ще ніхто в нашій країні на церковній темі не зміг цього зробити. Провали на цій темі були, а виграшів щось я не пам'ятаю", – написав протоієрей.

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Підсумовуючи, Данилевич додав, що обговорення Президента Порошенка з очільниками парламентських фракцій щодо створення єдиної української православної церкви не є в його компетенції.

"Це звучить так само дивно, якби ми написали: "Митрополит Онуфрій зібрав засідання Священного Синоду УПЦ. Питання буде стосуватися вступу України в НАТО". Компетенції різні. Неможливо вирішувати долю Церкви без самої Церкви", – наголосив священик.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз Україна, як ніколи, близька до створення єдиної помісної Православної церкви та звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.

Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП релігія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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