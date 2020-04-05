Буде багато смертей, – Трамп вводить війська у Нью-Йорк для боротьби з COVID-19
Велику кількість смертей очікують у США наступного тижня – такий прогноз озвучив президент країни Дональд Трамп. До Нью-Йорка, де ситуація з поширенням коронавірусу найгірша, введуть війська, туди ж запросять додаткових медиків та медсестер. Таку ж допомогу влада готова надати усім штатам.
Про це Трамп розповів на брифінгу в ніч на 5 квітня. Відео виступу американського президента опублікували в офіційному твіттері Білого дому.
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Армійців до Нью-Йорка наразі зайде небагато – лише тисяча. Вони повинні допомагати місцевій владі в усьому, в чому буде потреба в процесі боротьби з поширенням коронавірусу та наслідками епідемії.
Важливо, що серед військовослужбовців обов'язково буде багато військових медиків та медсестер
Це, мабуть, буде найскладніший тиждень – між цим та наступним. І буде дуже багато смертей, на жаль,
– визнав Трамп.
В Україні, до слова, як кажуть представники влади, пік захворюваності слід очікувати на 14 – 15 квітня.
Щодо введення військових до Нью-Йорка, Трамп не відповів журналістам конкретно на запитання, що саме вони будуть робити у місті. Сказав лише, що "вони йдуть на війну, у бій, до якого їх ніколи насправді не тренували".
У штаті Нью-Йорк, додамо, зареєстрували понад 113 тисяч інфікованих коронавірусом. Населення штату – приблизно 20 мільйонів людей.
Коронавірус у США: коротко
- Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США. Так і сталося – станом на 5 квітня у США зареєстрували понад чверть усіх випадків, виявлених у світі: 307 тисяч з майже 1 мільйона 200 тисяч.
- З 13 березня Сполучені Штати зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою. Тоді ж Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні.
- Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Загалом "антикоронавірусний" бюджет країни, підписаний Трампом, становить понад 2 трильйони доларів.
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