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"Буде бійка": якими є настрої "євробляхарів", що протестують під Радою

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Безстроковий протест власників та користувачів автівок з іноземною реєстрацією під Верховною Радою та Кабміном триватиме, за їхніми словами, доки "українська влада не піде на компроміс" і не задовольнить вимоги протестувальників.

Настрої учасників акції розвідували журналісти 24 каналу.

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За їхніми словами, основна вимога – внесення до порядку денного Верховної Ради законопроектів №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин.

Це законопроект з нормальним розмитненням. Бо нинішнє розмитнення – 4 тисячі доларів, коли авто коштує тільки 3 тисячі, неприпустиме! А ще й штрафувати збираються і забирати авто. Якщо не винесуть проект закону на голосування сьогодні – буде бійка,
– погрожує киянин Андрій.


Подейкують, кількість протестувальників збільшуватиметься

Серед вимог – і відміна стандарту "Євро-5" (екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин в вихлопних газах, введений в Євросоюзі у 2009 році).

Такі машини простим людям не під силу завести! Всі авто, що тут стоять, старенькі. Вони коштують приблизно 2 тисячі доларів, а молодші – 10-12 тисяч доларів! Влада декларує, що ми йдемо в Європу, але намагається пересадити громадян на погані за якістю і дорогі китайські автомобілі. Ми проти цього. Акція безстрокова. Будемо стояти, доки нас не почують,
– каже черкащанин Олег Дерновий.


Протестувати планують безстроково

Активістів обурює, що до них ніхто з чиновників, окрім голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, не вийшов. Вимагають діалогу з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Гройсман "поклав" на всіх нас. Його виходу стільки людей вимагає, а він чинить, як маленька дівчинка, що сховалась! Хай вийде до народу, вислухає вимоги і знайде компроміс,
– говорить член ГО "Демократія майбутнього" Олександр Ярмак.

Водночас, каже він, протестувальників може задовольнити і діалог нардепа Южаніної з представниками "АвтоЄвроСили" або з представниками кожної області.

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Ярмак також переконує – оскільки більше двох третин "євроблях" не підпадають під норми стандарту "Євро-5", протестувальників з кожною годиною ставатиме більше.

Нагадаємо, вранці 11 липня у Києві розпочався протест власників автомобілів на іноземних номерах зі всіх регіонів України. Майже 5 тисяч мітингувальників заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.

Теги: Новини України Новини Києва Верховна Рада Законопроект протести Фотоновини Авто Іноземні номери Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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