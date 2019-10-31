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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Буде ідеально, якщо на зустрічі в нормандському форматі нічого не буде досягнуто, – експерт

      124 Читать новость на русском
      Намірів іти назустріч Зеленському в Путіна немає
      Намірів іти назустріч Зеленському в Путіна немає / Getty Images

      Якщо б Президент України Володимир Зеленський не відвідав Золоте на Донбасі, то розведення військ там могло й не стартувати. Проте навіть після цього розведення у Президента Росії Володимира Путіна і його оточення, швидше за все, немає намірів іти назустріч Зеленському.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив український політолог Вадим Трюхан.

      Читайте також: Зеленському треба було добитися розведення сил, щоб показати себе дієздатним, – експерт

      "Мене як громадянина України турбує: а що далі? Чи буде щось після цього розведення, чи не буде? І ось тут у мене є великі сумніви в тому, що це розведення приведе до якихось позитивних результатів", – сказав експерт.

      Тому що політичний режим у Кремлі, Путін і все його оточення не мають політичної волі, щоб відступити назад і повернутися до статус-кво, як було станом на початку 2014 року.

      Оскільки цієї політичної волі немає, то в Росії немає і якихось намірів, щоб іти назустріч конкретно президенту Зеленському, гадає Трюхан.

      Тому я дуже побоююся, що під час зустрічі в нормандському форматі ідеальним варіантом буде, якщо нічого не буде досягнуто. Гірший варіант для України – буде досягнуто якийсь "Мінськ-3", який буде ще гіршим за умовами, ніж "Мінськ-2" та "Мінськ-1",
      – припустив політолог.

      Розведення військ на Донбасі було однією з умов зустрічі "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі – лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. За даними ЗМІ, сама зустріч може нарешті відбутися 15 листопада. Проте у Путіна цю дату спростовують і кажуть, що точна дата ще не погоджена.

      Зауважимо, що український експерт Вадим Трюхан – частий гість ефірів російської пропагандистської телепрограми "60 хвилин" з ведучими Ольгою Скабеєвою та її чоловіком Євгенієм Поповим. Щоправда, на одній з останніх програм Трюхан вивів з себе Попова і Скабеєву. Ті назвали експерта "бандерівцем" і вигнали зі студії.

      карта розведення військ на Донбасі Золоте Петрівське

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      Автор: Ірина Кошанська, Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Нормандський формат Україна – Росія Мінські домовленості Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін
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