Буде колапс: підвищення тарифів на транспортування газу вб'є хімпром

Анонсоване "Укртрансгазом" і НКРЕКП різке підвищення тарифів на транспортування газу вб'є хімічну промисловість, вдарить по агросектору та позбавить роботи найменше 20 тисяч осіб.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив голова Союзу хіміків України Олексій Голубов.

"Якщо говорити про хіміків, то виробники азотних добрив зупиняться. Ми і так у минулому, 2018 році, працювали з рентабельністю 1,3%. Це на межі збитковості. А зараз ми просто зупинимося", – переконаний Голубов.

Він розповів, що заплановане підвищення тарифів на транспортування газу в "Укртрансгазі" пояснюють необхідністю, зокрема, підвищити зарплати для своїх співробітників. Це підвищення вирішили перекласти на плечі споживачів – промисловцям це обійдеться в підвищення витрат на покупку газу на 36 млрд грн, населенню – на 18 млрд грн.

Президент Союзу хіміків прогнозує: вдарить заплановане підвищення і по українському аграрному сектору.

Відразу виростуть імпортні добрива в ціні. Коли наші заводи зупинилися в 2017 році, добрива на внутрішньому ринку миттєво виросли в ціні на 30%. Селяни почали шуміти: як так? Кажу: а чому ви до нас звертаєтесь? Ми стоїмо, ми не виробляємо . Це імпортери відразу підвищили ціни. Тому виростуть і добрива,

– вважає він.

Голубов також попередив: закриття виробництв азотних добрив через підвищення тарифу на транспортування газу збільшить також навантаження на державу, якій доведеться утримувати тисячі людей, які втратили внаслідок цього роботу.

"Якщо всі ці заводи встануть, навряд чи хтось буде тримати робочий люд на них. Тому доведеться звільняти людей. І на ринок безробітних викинуть десь близько 20 тисяч робітників. Ось до чого це призведе. Крім того – платежі до бюджету. Ми у кращі роки сплачували до бюджету 8 млрд грн і більше. А якщо говорити про експорт, то у 2012 році у нас експорт був близько 5,9 млрд доларів, а у минулому – вже 1,3 млрд. Уже зниження. А зараз – це буде просто колапс! Ситуація буде критична. Не тільки для нас – нас угроблять просто, але і для країни теж. Країна ж нічого не виграє", – говорить Голубов.