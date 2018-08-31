"Буде лежачий поліцейський": у Києві перевернулася фура із асфальтом, він остигає на дорозі

У Києві на Дніпровській набережній перевернулася вантажівка із асфальтом. Він засипав півдороги, поліцейські намагаються змити паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття.

Про це інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".

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Посеред дороги остигає "свіженький" асфальт. Що стало причиною перевороту, поки невідомо. Попередньо, без жертв. На місці вже працює патрульна поліція. Очікують спецтехніку, щоб поставити фуру на місце і ліквідувати сліди аварії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія з травмами різного ступеню тяжкості відвезли до лікарні.

Правоохоронці по приїзду на місце інциденту почали швидко змивати паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття.

Користувачі у соцмережах відреагували кумедними дописами подію.

"Трамплін треба зробити", "Оце так, буде найкращий лежачий поліцейський", "Асфальт-то певно призначався на весь Київ", – пишуть коментатори.