Буде не тільки військове загострення: експерт назвав варіанти відповіді Росії на удари США

Україна не стане розмінною монетою між США і Росією в питанні Сирії. Хоча це не означає, що не буде ескалації на Донбасі. Для Кремля – це додатковий важіль впливу на Європу і США.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Жодного розміну на зразок – відставка Асада на Крим і поступки на Донбасі – не буде. При всіх дивинах Трампа такий сценарій не прийнятний для США і ЄС. Але загострення на Донбасі буде. Росія бачить війну в Україні як протидію американській експансії,

– говорить Хара.

За його словами, нинішнє загострення пов’язане з тим, що на Донбас прийшла нова підмога від російських окупантів – зброя і людський ресурс. РФ використовує Донбас в якості полігону і тренування для російських збройних сил, спецслужб тощо.

Однак, зауважує експерт, США продовжать ще більший тиск на Росію, незважаючи на заяви і поведінку Трампа. Дипломат зазначає: Конгрес США в 2017 році абсолютною більшістю підтримав закон про санкції проти Росії. В Білому домі – міністр оборони Меттіс, майбутній новий Держсекретар Майк Помпео, новий радник з нацбезпеки Джон Болтон, по суті, яструби у відношенні до Росії. Болтон вважає, що потрібно і далі тиснути на Росію, не реагувати на її провокації і не йти на поступки. Це не в інтересах США і вільного світу. Відповідно, і України.

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"Шантаж Росії, як СРСР під час Карибської кризи, не матиме такого результату, як тоді. Росія не може повернути собі ту роль, яку хоче – щоб з нею розмовляли, були її сфери впливу. Тому доводить ескалацію ситуації до такого рівня, щоб відбулася Ялта-2 чи діалог лідерів США і Росії, на зразок того, що був між Кеннеді і Хрущовим. Але навряд чи до цього дійде", – вважає Олександр Хара.

Експерт не виключає загострення в Україні, Сирії, Молдові, Білорусі, Балтійських країнах. З боку Росії можуть бути кібератаки, інформаційні кампанії, теракти на території західних країн, як було з отруєнням екс-російського розвідника Скрипаля. Та Хара наголошує, Україні потрібно діяти.

Перемога над Путіним – не у Вашингтоні і Брюсселі, а в Києві. Наша слабкість – її найголовніша зброя. Ми маємо стати менш вразливими. Це внутрішнє об’єднання, довіра до влади, реформи, готовність бути членами НАТО не тільки на папері. Це зробить Росію слабкою, а нас більш стійкими до її впливів,

– підкреслив Хара.