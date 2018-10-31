У світі Хелловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Але якщо ви не любите гучних костюмованих вечірок чи забав на кшталт "солодощі або смерть", хелловінська ніч зі страшним фільмом для вас стане ідеальним варіантом.

LifeStyle 24 підібрав для вас десятку дуже страшних фільмів, які добряче полоскочуть вам нерви у Хелловін.

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Список фільмів жахів на Хелловін

Наречена Франкенштейна (1931)

Цей науково-фантастичний фільм жахів називають класикою свого жанру. Він став першим із цілої серії екранізацій відомого роману Мері Шеллі, і за версією багатьох критиків "Наречена Франкенштейна" є найуспішнішою екранізацією.

Сюжет: молодий вчений Генрі Франкенштейн викрадає з могил трупи і робить з їхніх шматків жахливу величезну істоту. Під час грози йому вдалось оживити цю істоту. Своє творіння вчений замкнув у підвалі, але чудовиську вдалось вибратись. Граючись, істота вбиває маленьку дівчинку і місцеві влаштовують на нього полювання.

Кадр з фільму "Наречена Франкенштейна"

Психо (1960)

Один з найвидатніших фільмів геніального Альфреда Гічкока. Критики неодноразово називали цей фільм – найкращим із створених трилерів. Адже тут, вперше за всю історію кіно, режисер показав не лише сам злочин, а й психологію вбивці, його психоз.

Сюжет: секретарка вчинила крадіжку і вирішила тікати з міста, та по дорозі зупинилась переночувати в готелі. Та спокою вона тут не знайшла – вночі її жорстоко вбивають у душі.

Трейлер фільму "Психо": відео

Дитина Розмарі (1968)

Це перший фільм видатного режисера Романа Поланські, який він зняв у Голлівуді. Цей психологічний трилер внесений до переліку 250 найкращих фільмів за версією IMDb та до сотні найгостросюжетнішіх американських фільмів за версією AFI.

Сюжет: молода пара Розмарі і Гай Вудхаузи переїжджають у новий дім та знайомляться з ексцентричними сусідами, які нав'язуються їм в друзі.

Одного разу Розмарі бачить дивне видіння, як вона пливе на яхті з Гаєм, який перетворюється у демона і ґвалтує її. Через кілька днів жінка дізнається, що вагітна. Пізніше вона розуміє, що її сусіди – учасники сатанинського культу.

Трейлер фільму "Дитина Розмарі": відео

Той, що виганяє диявола (1973)

Це фільм став одним з найрейтинговіших за всю історію американського кінематографу. Під час зйомок режисер консультувався зі священиком Джоном Ніколом, який написав книгу про одержимість. Стрічка також внесена у рейтинг 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Сюжет: дочка відомої акторки починає поводитись дуже агресивно, інколи навіть говорить чоловічим голосом. Лікарі запідозрили хворобу мозку, але обстеження ніяких відхилень не показали. Тож мати звертається до екзорциста. Після цього з її донькою відбуваються справді страшні речі.

Трейлер фільму "Той, що виганяє диявола": відео

Хелловін (1978)

Вважається, що цей фільм зробив величезний вплив на весь жанр "жахів". У 2006 році Бібліотека Конгресу внесла "Хелловін" до Національного реєстру стрічок, як фільм, що "має культурне, історичне чи естетичне значення". До речі, цю стрічку створювали під сильним впливом вищезгаданого фільму Хічкока.

Сюжет: На Хелловін маленький Майкл Майєрс вбиває свою сестру. Його запроторюють до психлікарні, але через 15 років він тікає і стає справжнім вбивцею-психопатом та починає тероризувати місто.

Трейлер фільму "Хелловін": відео

Сяйво (1980)

Нещодавно відомий портал Total Sci-Fi назвав "Сяйво" Стенлі Кубрика найстрашнішим фільмом за всю історію кіно. Цей психологічний трилер знято за мотивами книги "батька жаху" Стівена Кінга.

Сюжет: головний герой Джек Торренс зі своєю дружиною і сином приїхав у готель, щоб попрацювати наглядачем. Його маленький син постійно спілкується з уявним другом, що "живе у нього у роті". Події відбуваються у зимовий "мертвий" сезон. Тож крім сім’ї Торренса там немає. І тут з Джеком починають коїтись дуже дивні речі.

Трейлер фільму "Сяйво": відео

Полтергейст (1982)

Фільм жаху, знятий за сценарієм Стівена Спілберга. Кажуть, що в якості реквізитів сценаристи використали справжні трупи. Після того фільм, начебто, став проклятим. З акторами траплялись дивні речі та навіть смертельні нещасні випадки.

Сюжет: в одному будинку з'явилися привиди. Спочатку сім'ї це подобалось, адже примари здавалися доброзичливими і кумедними. Однак, з часом дії привидів стають все жорсткішими. Кожен день привиди продовжують тероризувати сім'ю, придумуючи все нові випробування. Здавалося, що гірше вже й бути не може, але незабаром потойбічні істоти викрадають молодшу дочку.

Трейлер фільму "Полтергейст": відео

Мовчання ягнят (1991)

Фільм завоював одразу 5 статуеток "Оскар" у 5 найпрестижніших номінаціях. Жодному іншому фільму, після 1991 року, не вдалось зібрати таку колекцію нагород.

Сюжет: Психопат викрадає і вбиває молодих жінок. Відтак, молода співробітниця ФБР Клариса Стерлінг зустрітися з ув'язненим-маніяком, який міг би пояснити слідству психологічні мотиви серійного вбивці і таким чином вивести на його слід.

Трейлер фільму "Мовчання ягнят": відео

Шість демонів Емілі Роуз (2005)

За версією сайту ALLTOP10.ORG, цей фільм можна вважати найстрашнішим фільмом жахів в історії кіно. Наймоторошніше тут те, що стрічка знята на реальних подіях. До речі, в інтернеті можна знайти реальні аудіозаписи голосу прототипу Емілі Роуз – Аннелізе Міхель, але ми не радимо вам це робити.

Сюжет: Одержима дияволом дівчинка померла при його вигнанні. Священика, що проводив обряд, звинуватили у вбивстві. У пошуках справедливості священик вивчає демона, що погубив дівчину, і намагається довести в суді існування потойбічних сил.

Трейлер фільму "Шість демонів Емілі Роуз": відео

Закляття

Містичний фільм жаху, в основу якого також поставлені реальні події. В основі картини лежить реальна історія родини Перон, які стверджували, що жили в оточенні привидів. Після успіху першого фільму творці вирішили зняти другу частину.

Сюжет: подружжя Перон в компанії своїх п'ятьох дочок переїжджають в новий будинок в Род-Айленді. Їхні доньки, граючись у піжмурки, знаходять страшний підвал, який старі господарі вирішили закрити. І тут починається справжня містика. На допомогу сім'ї приходять "найвідоміші в Америці мисливці за привидами", але потрапляють у пастку.

Трейлер фільму "Закляття": відео